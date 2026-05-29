Затопленные подвалы или котлованы — это типичные области применения нашего высокомобильного насоса для сточных вод WWP 45, с прочной стальной трубчатой рамой, предназначенной для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря мощному бензиновому двигателю аппарат работает полностью независимо от внешнего источника питания и способен откачивать до 45 м3 воды в час (750 литров в минуту). Он также без проблем откачивает воду, содержащую твердые частицы размером до 30 мм. При необходимости насос также может использоваться для решения других задач, например, для водоснабжения в сельском хозяйстве.