Мотопомпа для грязной воды WWP 45

Насос для сточных вод WWP 45 с часовой производительностью до 45 м3 воды впечатляет мощным бензиновым двигателем особенно в тех случаях, когда нет внешнего источника питания.

Затопленные подвалы или котлованы — это типичные области применения нашего высокомобильного насоса для сточных вод WWP 45, с прочной стальной трубчатой рамой, предназначенной для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря мощному бензиновому двигателю аппарат работает полностью независимо от внешнего источника питания и способен откачивать до 45 м3 воды в час (750 литров в минуту). Он также без проблем откачивает воду, содержащую твердые частицы размером до 30 мм. При необходимости насос также может использоваться для решения других задач, например, для водоснабжения в сельском хозяйстве.

Особенности и преимущества
Мотопомпа для грязной воды WWP 45: Готов к эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатации
Готов к эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатации
Мотопомпа для грязной воды WWP 45: Очень мощный
Очень мощный
Мотопомпа для грязной воды WWP 45: Широкий спектр применения
Широкий спектр применения
Удобство для пользователя
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (м³/ч) <= 45
Макс. высота всасывания (м) макс. 7
Высота подачи (м) макс. 25
Макс. размер частиц грязи (мм) макс. 30
Тип привода Бензин
Рабочий объем (см³) 196
Мощность двигателя (кВт/л.с.) 5,1 / 6,9
Емкость бака (л) 3,6
Вес (без аксессуаров) (кг) 35,7
Вес (с упаковкой) (кг) 40,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 629 x 425 x 445

Описание комплектации

  • Воздушная заслонка с ручным управлением
  • Масломерный щуп
  • Входной сетчатый фильтр
  • Хомут для шланга: 3 шт.
  • Соединение шланга: 2 шт.
Мотопомпа для грязной воды WWP 45
Мотопомпа для грязной воды WWP 45

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Области применения
  • Откачивание больших объемов воды в строительстве, например, затопленные котлованы
  • Откачивание больших объемов воды в муниципалитетах, например, затопленные подвалы
  • Перекачивание больших объемов воды в сельском хозяйстве, например, для водоснабжения
  • Также для быстрого заполнения баков для воды, например, в HD трейлерах
Принадлежности