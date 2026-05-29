Мотопомпа для грязной воды WWP 45
Насос для сточных вод WWP 45 с часовой производительностью до 45 м3 воды впечатляет мощным бензиновым двигателем особенно в тех случаях, когда нет внешнего источника питания.
Затопленные подвалы или котлованы — это типичные области применения нашего высокомобильного насоса для сточных вод WWP 45, с прочной стальной трубчатой рамой, предназначенной для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря мощному бензиновому двигателю аппарат работает полностью независимо от внешнего источника питания и способен откачивать до 45 м3 воды в час (750 литров в минуту). Он также без проблем откачивает воду, содержащую твердые частицы размером до 30 мм. При необходимости насос также может использоваться для решения других задач, например, для водоснабжения в сельском хозяйстве.
Особенности и преимущества
Готов к эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатации
Очень мощный
Широкий спектр применения
Удобство для пользователя
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (м³/ч)
|<= 45
|Макс. высота всасывания (м)
|макс. 7
|Высота подачи (м)
|макс. 25
|Макс. размер частиц грязи (мм)
|макс. 30
|Тип привода
|Бензин
|Рабочий объем (см³)
|196
|Мощность двигателя (кВт/л.с.)
|5,1 / 6,9
|Емкость бака (л)
|3,6
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|35,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|40,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|629 x 425 x 445
Описание комплектации
- Воздушная заслонка с ручным управлением
- Масломерный щуп
- Входной сетчатый фильтр
- Хомут для шланга: 3 шт.
- Соединение шланга: 2 шт.
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Области применения
- Откачивание больших объемов воды в строительстве, например, затопленные котлованы
- Откачивание больших объемов воды в муниципалитетах, например, затопленные подвалы
- Перекачивание больших объемов воды в сельском хозяйстве, например, для водоснабжения
- Также для быстрого заполнения баков для воды, например, в HD трейлерах