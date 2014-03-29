Поломойно-всасывающие машины

Система KIK
Точная адаптация параметров машины к различным требованиям / местам применения.
- Изменение производительности турбины.
- Изменение мощности двигателя привода щеток.
- Изменение скорости движения.
- Регулировка расхода воды (у B 80 W Bp).
Система KIK
Точная адаптация параметров машины к различным требованиям / местам применения.
- Изменение производительности турбины.
- Изменение мощности двигателя привода щеток.
- Изменение скорости движения.
- Регулировка расхода воды (у B 80 W Bp).
Система FACT
Индивидуальная настройка скорости вращения щеток у машин с цилиндрическими щетками (BR).
- Возможность выбора режима, соответствующего решаемой задаче.
- Уменьшенное энергопотребление в режиме WHISPER CLEAN (до 15 %).
- Уменьшенное энергопотребление в режиме FINE CLEAN (до 30 %).
- Уменьшенный уровень шума в режимах WHISPER и FINE CLEAN.
Система FACT
Индивидуальная настройка скорости вращения щеток у машин с цилиндрическими щетками (BR).
- Возможность выбора режима, соответствующего решаемой задаче.
- Уменьшенное энергопотребление в режиме WHISPER CLEAN (до 15 %).
- Уменьшенное энергопотребление в режиме FINE CLEAN (до 30 %).
- Уменьшенный уровень шума в режимах WHISPER и FINE CLEAN.
eco!efficiency
- Новинка! Режим eco!efficiency у машин версии RS. Переключение в этот режим обеспечивает:
- уменьшение расхода воды
- уменьшение расхода электроэнергии, потребляемой всасывающей турбиной
- уменьшение расхода электроэнергии, потребляемой двигателями привода щеток
- уменьшенную скорость движения в процессе уборки (и соответствующее снижение энергопотребления)
- значительную (до 20 %) экономию энергии и воды в сравнении с общей чисткой при помощи распространенных поломойно-всасывающих машин
eco!efficiency
- Новинка! Режим eco!efficiency у машин версии RS. Переключение в этот режим обеспечивает:
- уменьшение расхода воды
- уменьшение расхода электроэнергии, потребляемой всасывающей турбиной
- уменьшение расхода электроэнергии, потребляемой двигателями привода щеток
- уменьшенную скорость движения в процессе уборки (и соответствующее снижение энергопотребления)
- значительную (до 20 %) экономию энергии и воды в сравнении с общей чисткой при помощи распространенных поломойно-всасывающих машин
Система DOSE
- Особо точная система дозирования чистящего средства (0 – 3 %).
- Исключение передозировки, гарантия приготовления растворов чистящих средств, обеспечивающих экономичную и экологичную уборку.
- Уменьшенное загрязнение сточных вод и экономия до 25 % времени на подготовку к работе.
- Защита здоровья оператора и охрана окружающей среды за счет значительного уменьшения концентрации чистящих средств в рабочих растворах.
- Улучшенная защита от размножения микроорганизмов в баке для грязной воды.
- Прецизионная технология, основанная на применении расходомера и точного дозирующего насоса.
Система DOSE
- Особо точная система дозирования чистящего средства (0 – 3 %).
- Исключение передозировки, гарантия приготовления растворов чистящих средств, обеспечивающих экономичную и экологичную уборку.
- Уменьшенное загрязнение сточных вод и экономия до 25 % времени на подготовку к работе.
- Защита здоровья оператора и охрана окружающей среды за счет значительного уменьшения концентрации чистящих средств в рабочих растворах.
- Улучшенная защита от размножения микроорганизмов в баке для грязной воды.
- Прецизионная технология, основанная на применении расходомера и точного дозирующего насоса.
Щетка из микроволокна
Можно обойтись и без чистящих средств – высокая эффективность очистки обеспечивается превосходным поглощением микроволокнами воды и грязи, а также специальной формой волокон.
- Хороший результат уборки достигается без применения чистящего средства или с его минимальным расходом.
- Уменьшается вредное воздействие на здоровье и окружающую среду.
- Уникальное решение: технология цилиндрических щеток из микроволокна – инновационная разработка Kärcher.
Щетка из микроволокна
Можно обойтись и без чистящих средств – высокая эффективность очистки обеспечивается превосходным поглощением микроволокнами воды и грязи, а также специальной формой волокон.
- Хороший результат уборки достигается без применения чистящего средства или с его минимальным расходом.
- Уменьшается вредное воздействие на здоровье и окружающую среду.
- Уникальное решение: технология цилиндрических щеток из микроволокна – инновационная разработка Kärcher.