eco!efficiency: эффективный путь к высшим достижениям

Эффективность прежде всего

Эффективность может проявляться в самых разных формах: в снижении энергопотребления, повышении КПД двигателей, уменьшении расхода чистящих средств, сокращении объемов упаковочных материалов, пригодности для переработки, минимизации числа конструктивных элементов и т. д. Каждого из этих эффектов можно достичь только благодаря внедрению инновационных технологий. Но прежде всего для этого необходимы желание генерировать новые идеи и способность воплощать их в жизнь.

Kärcher предлагает обширную программу оборудования и чистящих средств с маркировкой "eco!efficiency", гарантирующих пользователям из самых разнообразных отраслей эффективную и вместе с тем экономичную и экологичную уборку. Машины и аппараты Kärcher, в которых реализован режим eco!efficiency, позволяют снижать производительность при устранении легких загрязнений, а значит, экономить энергию и чистящие средства, а также продлевать срок службы оборудования. А техника Kärcher, соответствующая стандарту eco!efficiency, базируется на множестве решений, обеспечивающих постоянную экономию энергии, рабочего времени и чистящих средств.