Профессиональная воздуходувка LB 850 BP

Мощная и неутомимая, очень тихая воздуходувка LB 850 Bp с аккумулятором 50-вольтовой технологии, впечатляет своей производительностью при удалении листьев в труднодоступных местах и на территориях, где нельзя шуметь. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.

Аккумуляторная воздуходувка LB 850 Bp сочетает в одном инструменте производительность, эффективность и экологичность, что делает ее идеальным, ежедневно используемым дополнением к коммунальным машинам Kärcher. Создаваемый ею воздушный поток очень впечатляет при уборке листвы и мелкого мусора, в том числе из труднодоступных мест, например из под скамеек и углов. Благодаря 50-вольтовой технологии, аккумуляторная батарея заряжается до 50% быстрее, чем у аналогичных инструментов. В отличии от бензо-инструмента, аккумуляторные воздуходувки могут шире использоваться в местах, где нельзя шуметь, таких как жилые кварталы, районы вблизи школ, детских садов и больниц, в том числе, в ночное время. Важно и то, что при работе не выделяются в атмосферу вредные выбросы. Несомненным преимуществом при работе является то, что уровень вибрации снижен на 80% и эксплуатационные затраты у LB850 Bp ниже на 90%чем у бензовых аналогов.

Особенности и преимущества
Профессиональная воздуходувка LB 850 BP: Плавная регулировка скорости
Плавная регулировка скорости
Для удобства и регулировки скорости потока воздуха
Профессиональная воздуходувка LB 850 BP: Кнопка Turbo для кратковременного увеличения производительности
Кнопка Turbo для кратковременного увеличения производительности
Максимальная скорость выдува для удаления прилипших листьев и мусора.
Профессиональная воздуходувка LB 850 BP: Батарея полностью совместима со всеми инструментами ассортимента Керхер Park & City
Батарея полностью совместима со всеми инструментами ассортимента Керхер Park & City
Максимальная гибкость. Взаимозаменяемые батареи могут быть быстро переставлена на другой инструмент.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Экологичный и ориентированный на пользователя. Нет выхлопных газов.
До 50% тише бензиновых инструментов
  • Может быть использован в случаях, когда нельзя сильно шуметь, например, в жилых районах, вблизи школ и в ночное время.
До 80% ниже вибрации по сравнению с бензиновым инструментом
  • Предназначен для продолжительной работы, сохраняя силы оператора.
До 90% ниже расходы в целом по сравнению с бензиновым инструментом
  • Высокая экономичность, так как нет затрат на бензин и техническое обслуживание обходится значительно дешевле бензоинструмента.
До 50% быстрее время зарядки по сравнению со стандартным инструментом благодаря 50-вольтовой технологии
  • Повышение эффективности за счет сокращения простоев.
Спецификации

Технические характеристики

Мощность потока воздуха (м³/ч) 816
Поток воздуха (м/с) 40
Уровень шума (дБ(А)) 95
Уровень звукового давления (дБ(А)) 82
Уровень вибраций (K = 1,5 м/с²) (м/с²) 1,07
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 50
Вес (без аксессуаров) (кг) 2,02
Вес (с упаковкой) (кг) 4,02
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 905 x 165 x 270

Видео

Области применения
  • Удаление листьев, грязи и мусора на тротуарах, дорогах и в общественных местах
  • Уборка в труднодоступных местах, таких как в углах и под скамейками, в том числе, и при работе подметально-уборочных машин Kärcher
  • Помощь при работе коммунальных машин Kärcher
  • Может использоваться в ночное время, например, для работ по очистке в городе после общественных мероприятий, ярмарок или фестивалей
Принадлежности