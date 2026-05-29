Профессиональная воздуходувка LB 850 BP
Мощная и неутомимая, очень тихая воздуходувка LB 850 Bp с аккумулятором 50-вольтовой технологии, впечатляет своей производительностью при удалении листьев в труднодоступных местах и на территориях, где нельзя шуметь. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Аккумуляторная воздуходувка LB 850 Bp сочетает в одном инструменте производительность, эффективность и экологичность, что делает ее идеальным, ежедневно используемым дополнением к коммунальным машинам Kärcher. Создаваемый ею воздушный поток очень впечатляет при уборке листвы и мелкого мусора, в том числе из труднодоступных мест, например из под скамеек и углов. Благодаря 50-вольтовой технологии, аккумуляторная батарея заряжается до 50% быстрее, чем у аналогичных инструментов. В отличии от бензо-инструмента, аккумуляторные воздуходувки могут шире использоваться в местах, где нельзя шуметь, таких как жилые кварталы, районы вблизи школ, детских садов и больниц, в том числе, в ночное время. Важно и то, что при работе не выделяются в атмосферу вредные выбросы. Несомненным преимуществом при работе является то, что уровень вибрации снижен на 80% и эксплуатационные затраты у LB850 Bp ниже на 90%чем у бензовых аналогов.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка скоростиДля удобства и регулировки скорости потока воздуха
Кнопка Turbo для кратковременного увеличения производительностиМаксимальная скорость выдува для удаления прилипших листьев и мусора.
Батарея полностью совместима со всеми инструментами ассортимента Керхер Park & CityМаксимальная гибкость. Взаимозаменяемые батареи могут быть быстро переставлена на другой инструмент.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Экологичный и ориентированный на пользователя. Нет выхлопных газов.
До 50% тише бензиновых инструментов
- Может быть использован в случаях, когда нельзя сильно шуметь, например, в жилых районах, вблизи школ и в ночное время.
До 80% ниже вибрации по сравнению с бензиновым инструментом
- Предназначен для продолжительной работы, сохраняя силы оператора.
До 90% ниже расходы в целом по сравнению с бензиновым инструментом
- Высокая экономичность, так как нет затрат на бензин и техническое обслуживание обходится значительно дешевле бензоинструмента.
До 50% быстрее время зарядки по сравнению со стандартным инструментом благодаря 50-вольтовой технологии
- Повышение эффективности за счет сокращения простоев.
Спецификации
Технические характеристики
|Мощность потока воздуха (м³/ч)
|816
|Поток воздуха (м/с)
|40
|Уровень шума (дБ(А))
|95
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|82
|Уровень вибраций (K = 1,5 м/с²) (м/с²)
|1,07
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|50
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|2,02
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,02
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|905 x 165 x 270
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Области применения
- Удаление листьев, грязи и мусора на тротуарах, дорогах и в общественных местах
- Уборка в труднодоступных местах, таких как в углах и под скамейками, в том числе, и при работе подметально-уборочных машин Kärcher
- Помощь при работе коммунальных машин Kärcher
- Может использоваться в ночное время, например, для работ по очистке в городе после общественных мероприятий, ярмарок или фестивалей