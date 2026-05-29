Аккумуляторная воздуходувка LB 850 Bp сочетает в одном инструменте производительность, эффективность и экологичность, что делает ее идеальным, ежедневно используемым дополнением к коммунальным машинам Kärcher. Создаваемый ею воздушный поток очень впечатляет при уборке листвы и мелкого мусора, в том числе из труднодоступных мест, например из под скамеек и углов. Благодаря 50-вольтовой технологии, аккумуляторная батарея заряжается до 50% быстрее, чем у аналогичных инструментов. В отличии от бензо-инструмента, аккумуляторные воздуходувки могут шире использоваться в местах, где нельзя шуметь, таких как жилые кварталы, районы вблизи школ, детских садов и больниц, в том числе, в ночное время. Важно и то, что при работе не выделяются в атмосферу вредные выбросы. Несомненным преимуществом при работе является то, что уровень вибрации снижен на 80% и эксплуатационные затраты у LB850 Bp ниже на 90%чем у бензовых аналогов.