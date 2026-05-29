Использование самоходного шасси MIC 35 в городских зеленых зонах возможно благодаря современной дизельной технологии, системе впрыска Common rail и сажевому фильтру. Его эффективный двигатель STAGE V 35 л.с. значительно снижает уровень токсичности выбросов выхлопных газов и поражает своей экономичностью. MIC 35 впечатляет своей общей концепцией, продуманной до последней детали. Машина характеризуется большой комфортной кабиной с панорамным обзором, удобно расположенными рабочими элементами, легким доступом ко всем зонам обслуживания без использования инструментов, а также различными вариантами интеграции навесного оборудования. Переднее навесное оборудование легко присоединяется с помощью стандартного присоединительного треугольника KAT 0, а задние навесные агрегаты быстро заменяются при помощи гидравлической подъемной рамы. В качестве дополнительного оборудования также доступна системагидравлических соединений Multi-coupling для быстрого и без потерь масла подключения гидравлики, а также двигатель 35 л. с., который соответствует стандарту STAGE IIIA.