Коммунальная машина MIC 35

Самоходное шасси MIC 35 с интуитивной системой управления и системой быстрой замены навесного оборудования, комфортной кабиной с превосходным круговым обзором, а также двигателями STAGE 3A или STAGE V (на выбор), значительно снижающими уровень выбросов.

Использование самоходного шасси MIC 35 в городских зеленых зонах возможно благодаря современной дизельной технологии, системе впрыска Common rail и сажевому фильтру. Его эффективный двигатель STAGE V 35 л.с. значительно снижает уровень токсичности выбросов выхлопных газов и поражает своей экономичностью. MIC 35 впечатляет своей общей концепцией, продуманной до последней детали. Машина характеризуется большой комфортной кабиной с панорамным обзором, удобно расположенными рабочими элементами, легким доступом ко всем зонам обслуживания без использования инструментов, а также различными вариантами интеграции навесного оборудования. Переднее навесное оборудование легко присоединяется с помощью стандартного присоединительного треугольника KAT 0, а задние навесные агрегаты быстро заменяются при помощи гидравлической подъемной рамы. В качестве дополнительного оборудования также доступна системагидравлических соединений Multi-coupling для быстрого и без потерь масла подключения гидравлики, а также двигатель 35 л. с., который соответствует стандарту STAGE IIIA.

Особенности и преимущества
Экономичный и экологичный привод
Система быстрого соединения quick-change
Максимальный комфорт работы
Простое и легкое обслуживание
Спецификации

Технические характеристики

Привод Дизель
Привод ходовой части Полный привод
Производитель двигателя Yanmar
Мощность двигателя (кВт) 26
Рабочий объем (см³) 1642
Цилиндр 3
Стандарт выбросов выхлопных газов STAGE V
Топливный бак (л) 41
Скорость движения (км/ч) 25
Рабочая скорость (км/ч) 25
Колесная база (″) 1500
Полная нормативная масса (кг) 2500
Вес (без аксессуаров) (кг) 1374
Вес (с упаковкой) (кг) 1374
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 3750 x 1075 x 1980

Оснащение

  • Сажевый фильтр
  • Кондиционирование воздуха
  • Отопитель
  • Проблесковый маячок
  • Возможность круглогодичной эксплуатации
Коммунальная машина MIC 35
Коммунальная машина MIC 35
Коммунальная машина MIC 35
Коммунальная машина MIC 35

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