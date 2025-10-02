Система очистки высокого давления IB 7/40 Advanced. Оригинальная технология очистки сухим льдом от Kärcher предлагает бережное и тщательное очищение транспортных средств, поверхностей и машин. Процесс очистки происходит следующим образом: маленькие гранулы, изготовленные из замороженного углекислого газа, ускоряются с помощью потока сжатого воздуха. Поверхность очищаемой поверхности сильно охлаждается гранулами. Эффект очистки сухим льдом основан на кинетической энергии гранул, грязь становится хрупкой и улетает, а гранулы просто испаряются. Гранулы сухого льда достаточно мягкие, поэтому не повреждают поверхность. Как и любые другие процессы струйной обработки, очистка сухим льдом подходит для удаления стойких загрязнений, остальные поверхности следует очищать, например, аппаратами высокого давления или другими устройствами. В отличие от песка, воды или паровых струй, от сухого льда не остается никаких следов. Вам нужно только удалить отдельные частицы грязи с помощью, например, пылесоса. Пользоваться аппаратом после очистки можно сразу, поскольку углекислый газ как в замороженном, так и в газообразном состоянии очень плохо проводит электричество.