IB 7/40 Classic: Аппарат для очистки сухим льдом Karcher имеет первоклассную отделку. Все используемые компоненты – высочайшего качества. Аппарат предназначен для продолжительной работы. Его надежность подтверждена многочисленными тестами, в том числе испытаниями в рабочих условиях и тестами на прочность. Поток воздуха в аппарате IB 7/40Classic оптимизирован таким образом, что сжатый воздух подается через машину в насадку с минимальными потерями. Это позволяет получить великолепный результат очистки при помощи аппарата IB 7/40 Classic даже при низком давлении и низком расходе воздуха (max. 3.5 м³/мин). IB 7/40 Classic оснащен блоком остаточного сброса льда. Через это устройство оставшийся неиспользованным сухой лед может быть удален из бака нажатием одной кнопки по окончании работы. Это исключает замерзание аппарата. Для обеспечения надежности работы новый аппарат оснащен встроенным нефте- и водоотделителем. Давление и скорость подачи льда можно без ограничений регулировать при помощи кнопок. Установленные значения отображаются на дисплее. Кроме этого, на дисплей могут быть выведены и другие данные, такие как время работы, среднее потребление льда в час и общее потребление льда.