Аппарат для чистки сухим льдом IB 7/40 Classic
Аппарат для очистки сухим льдом IB 7/40 Classic характеризуется высокой мощностью. Сила потока воздуха была увеличена, а это значит, что даже работая не на полную мощность, аппарат гарантирует бесспорные результаты очистки. Как и все аппараты Karcher серии IB, модель IB 7/40 очень надежная и рассчитана на длительный период эксплуатации. Новая конструкция для опустошения бака приводится в действие одной кнопкой. Компактность бака делает аппарат маневренным и удобным в использовании.
IB 7/40 Classic: Аппарат для очистки сухим льдом Karcher имеет первоклассную отделку. Все используемые компоненты – высочайшего качества. Аппарат предназначен для продолжительной работы. Его надежность подтверждена многочисленными тестами, в том числе испытаниями в рабочих условиях и тестами на прочность. Поток воздуха в аппарате IB 7/40Classic оптимизирован таким образом, что сжатый воздух подается через машину в насадку с минимальными потерями. Это позволяет получить великолепный результат очистки при помощи аппарата IB 7/40 Classic даже при низком давлении и низком расходе воздуха (max. 3.5 м³/мин). IB 7/40 Classic оснащен блоком остаточного сброса льда. Через это устройство оставшийся неиспользованным сухой лед может быть удален из бака нажатием одной кнопки по окончании работы. Это исключает замерзание аппарата. Для обеспечения надежности работы новый аппарат оснащен встроенным нефте- и водоотделителем. Давление и скорость подачи льда можно без ограничений регулировать при помощи кнопок. Установленные значения отображаются на дисплее. Кроме этого, на дисплей могут быть выведены и другие данные, такие как время работы, среднее потребление льда в час и общее потребление льда.
Особенности и преимущества
Очистить дисплейДисплей позволяет считывать установленные параметры. Большие кнопки и электронное управление облегчают пользование аппаратом.
Автоматическае выгрузки остатков сухого льдаПосле завершения работы бункер опустошается одним нажатием кнопки. Это исключает замерзание аппарата.
Интегрированный масло-и водоотделительОтсутствие обледенения устройства.
Современный держатель пистолета
- Пистолет надежно хранится.
- Идеальное положение (например, для удаления сопла).
Непревзойденная мобильность
- Устройство отлично сбалансировано, что позволяет ему легко маневрировать даже на неровных поверхностях.
Эффективный воздушный поток в устройстве
- Сухой лед транспортируется от устройства к соплу без повреждений.
- Максимальная эффективность очистки.
Встроенный отсек для хранения сопел и инструментов
- Все всегда под рукой - непосредственно на аппарате.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (кВт)
|0,6
|Каркас/рама
|Нержавеющая сталь (1.4301)
|Длина кабеля (м)
|7
|Давление воздуха (бар/МПа)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Качество воздуха
|Сухой, без примесей масла
|Поток воздуха (м³/мин)
|0,5 - 3,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|99
|Загрузка сухого льда (кг)
|15
|Гранулы сухого льда (диаметр) (мм)
|3
|Расход сухого льда (кг/ч)
|15 - 50
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|93
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|75
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|768 x 510 x 1096
Описание комплектации
- Силиконовая мазь для сопел
- Плоское сопло
- Гаечный ключ (для замены сопел): 2 шт.
- Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой
- Пистолет (эргономичный и безопасный, с переключателем подачи воздуха и льда или только воздуха)
- Сумка для инструментов
Оснащение
- Электронное управление
- Сепаратор для отделения воды и масла
Области применения
- Очистка литейных форм и литейной оснастки.
- Снятие заусенцев с пластмассовых деталей.
- Очистка ковочных инструментов
- Очистка разливочных установок для бутылок и смесительных установок
- Очистка конвейера, транспорта и систем обработки
- Очистка печей
- Очистка печатных машин и их окружения
- Очистка деревообрабатывающих машин
- Очистка генераторов, турбин, распределительных шкафов и теплообменников