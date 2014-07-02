Система водоподготовки WRP 8000
Система оборотного водоснабжени и очистки сточных вод WRP 8000 обладает производительность потока до 8000 л/ч и позволяет до 85% снизить потребление чистой воды.
Система оборотного водоснабжения WRP 8 000 в первую очередь предназначена для использования в автомоечных комплексах и экономит до 85% чистой воды. Система очистки воды обеспечивает производительность до 8 000 л/ч и эффективно очищает сточные воды с низким содержанием нефтепродуктов. Нет необходимости добавлять дополнительные химические средства для очистки. Благодаря системе резервуаров и песчано-гравийному фильтру, надежно удаляются частицы более 20 мкм. Очищеную воду можно использовать повторно для мойки автомобилей. В зависимости от нормативной базы избыточная вода может быть сброшена либо непосредственно в канализацию через перелив из резервуара накопителя, либо через сепаратор. Сточные воды также могут быть сброшены в канализацию непосредственно из резервуара для накопления рециркуляционной воды. Благодаря циркуляции воды и системе аэрации предотвращается образование неприятных запахов. Модульная и очень гибкая система WRP 8 000 - оптимальное решение практически для любой области, где необходима очистка сточных вод и повторное их использование.
Особенности и преимущества
Без использования химических средств
- Низкие операционные расходы
- Надежный процесс фильтрации.
- Быстрая амортизация инвестиционных затрат.
Модульная концепция
- Индивидуальные решения для конкретного места расположения
Экономия до 85% пресной воды
- Низкие пзатраты на использование чистой воды.
- Высокая рентабельность.
Простота монтажа
- Низкие затраты на установку
Z-83.3-29 тип максимально возможной циркуляции
- Упрощенная процедура согласования с местными органами управления водными ресурсами.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 230 / 50
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|700 x 620 x 1600
Области применения
- Рекультивация воды для мытья автомобиля
- Повторное использование воды для мытья коммерческого транспорта