Система водоподготовки WRP 8000

Система оборотного водоснабжени и очистки сточных вод WRP 8000 обладает производительность потока до 8000 л/ч и позволяет до 85% снизить потребление чистой воды.

Система оборотного водоснабжения WRP 8 000 в первую очередь предназначена для использования в автомоечных комплексах и экономит до 85% чистой воды. Система очистки воды обеспечивает производительность до 8 000 л/ч и эффективно очищает сточные воды с низким содержанием нефтепродуктов. Нет необходимости добавлять дополнительные химические средства для очистки. Благодаря системе резервуаров и песчано-гравийному фильтру, надежно удаляются частицы более 20 мкм. Очищеную воду можно использовать повторно для мойки автомобилей. В зависимости от нормативной базы избыточная вода может быть сброшена либо непосредственно в канализацию через перелив из резервуара накопителя, либо через сепаратор. Сточные воды также могут быть сброшены в канализацию непосредственно из резервуара для накопления рециркуляционной воды. Благодаря циркуляции воды и системе аэрации предотвращается образование неприятных запахов. Модульная и очень гибкая система WRP 8 000 - оптимальное решение практически для любой области, где необходима очистка сточных вод и повторное их использование.

Особенности и преимущества
Без использования химических средств
  • Низкие операционные расходы
  • Надежный процесс фильтрации.
  • Быстрая амортизация инвестиционных затрат.
Модульная концепция
  • Индивидуальные решения для конкретного места расположения
Экономия до 85% пресной воды
  • Низкие пзатраты на использование чистой воды.
  • Высокая рентабельность.
Простота монтажа
  • Низкие затраты на установку
Z-83.3-29 тип максимально возможной циркуляции
  • Упрощенная процедура согласования с местными органами управления водными ресурсами.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 230 / 50
Потребляемая мощность (кВт) 1,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 700 x 620 x 1600
Области применения
  • Рекультивация воды для мытья автомобиля
  • Повторное использование воды для мытья коммерческого транспорта
Принадлежности