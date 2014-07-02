Система оборотного водоснабжения WRP 8 000 в первую очередь предназначена для использования в автомоечных комплексах и экономит до 85% чистой воды. Система очистки воды обеспечивает производительность до 8 000 л/ч и эффективно очищает сточные воды с низким содержанием нефтепродуктов. Нет необходимости добавлять дополнительные химические средства для очистки. Благодаря системе резервуаров и песчано-гравийному фильтру, надежно удаляются частицы более 20 мкм. Очищеную воду можно использовать повторно для мойки автомобилей. В зависимости от нормативной базы избыточная вода может быть сброшена либо непосредственно в канализацию через перелив из резервуара накопителя, либо через сепаратор. Сточные воды также могут быть сброшены в канализацию непосредственно из резервуара для накопления рециркуляционной воды. Благодаря циркуляции воды и системе аэрации предотвращается образование неприятных запахов. Модульная и очень гибкая система WRP 8 000 - оптимальное решение практически для любой области, где необходима очистка сточных вод и повторное их использование.