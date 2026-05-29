Профессиональный паропылесос SGV 8/5
Новый паропылесос Karcher SGV 8/5 - высококачественный инновационный аппарат, сочетающий все функции и преимущества пароочистителя и пылесоса влажной и сухой уборки, впечатляет также своей компактностью, надежностью и разнообразием областей применения. Давление 8 бар.
Новые паропылесосы Kärcher SGV 6/5 и SGV 8/5 – эффективный ответ на запросы клиентов, главной задачей которых является соблюдение строгих норм санитарии: учреждений здравоохранения, предприятий пищевой промышленности, гостиниц и клининговых компаний. Эти высококачественные инновационные аппараты, сочетающие все функции и преимущества пароочистителей и пылесосов влажной и сухой уборки, впечатляют также своей компактностью, надежностью и разнообразием областей применения. В комплект поставки каждого паропылесоса серии SGV входит обширный набор принадлежностей, обеспечивающих эффективное выполнение самых разнообразных уборочных работ.
Особенности и преимущества
Высокая производительность уборки и экологичностьОчень высокое давление пара (8 бар), температура горячей воды прим. 70 °C и очень высокая сила всасывания. Легкое, быстрое и эффективное удаление стойких загрязнений без использования чистящих средств. Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью.
Поворотный переключатель системы EASY с 7 режимамиУдобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала. Обработка паром / всасывание (в обычном режиме / в режиме eco!efficiency) и самоочистка аппарата. ВКЛ/ВЫКЛ, подача холодной воды, уборка с использованием чистящего средства, заключительная промывка.
Комбинированные пистолет и шлангОчень удобный поворотно-нажимной переключатель для управления разными функциями аппарата. 3-ступенчатая регулировка подачи пара, режимы холодной и горячей воды и возможность одновременного всасывания. Для экономии времени: управление аппаратом без прерывания работы.
Удобный дисплей
- Отображение состояния аппарата на дисплее в текстовой или графической форме.
- Вывод сервисной информации (например, сообщения о необходимости удаления накипи).
- Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
Режим eco!efficiency
- Высокая производительность уборки при пониженной силе всасывания.
- Возможность применения на объектах, требующих соблюдения тишины, благодаря низкому уровню шума.
- Возможность уборки в ночное время.
Трехступенчатая регулировка подачи пара
- Малая подача пара (степень I) для устранения незначительных загрязнений.
- Средняя подача пара (степень II) для устранения умеренных загрязнений.
- Мощная подача пара (степень III) для удаления стойких загрязнений.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Принадлежности (сопла или круглые щетки) всегда находятся под рукой.
- Все принадлежности аккуратно хранятся во время транспортировки и не могут быть утеряны.
- На время транспортировки кабель надежно закрепляется с задней стороны аппарата.
Широкий ассортимент аксессуаров, входящих в комплект поставки
- Насадка для пола шириной 300 мм с щеточной и резиновой вставками.
- Ручная насадка шириной 150 мм с щеточной и резиновой вставками.
- Щелевая насадка, точечное сопло, треугольная насадка и 3 разные круглые щетки.
Простота транспортировки
- При погрузке аппарат можно удерживать за захват и ручку для перевозки.
- При перемещении на большое расстояние аппарат можно тянуть за собой за ручку.
- Большие колеса облегчают перемещение по лестницам.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление пара (бар)
|макс. 8
|Мощность нагревателя (Вт)
|3000
|Время нагрева (мин)
|7
|Температура котла (°C)
|макс. 173
|Температура горячей воды (°C)
|70 - 173
|Объем бака для чистой воды (л)
|5,6
|Емкость для грязной воды (л)
|5
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 50
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|40
|Вес (с упаковкой) (кг)
|48,02
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 495 x 965
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|¹⁾Выключатель, режим «Холодная вода/всасывание», режим eco!efficiency, режим «Пар/горячая вода/холодная вода/всасывание», функция промывки аппарата холодной водой, режим «Чистящее средство/всасывание», функция самоочистки аппарата.
Описание комплектации
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Удлинительные трубки с подводкой пара: 2 шт., 505 мм
- Насадка для пола: 300 мм
- Комбинированные пистолет и шланг: 4 м
- Резиновая полоска для ручной насадки: 150 мм
- Резиновая полоска к насадке для пола: 300 мм
- Ручная насадка: 150 мм
- Точечное сопло / адаптер для щелевой насадки: 185 мм
- Удлинитель для точечного сопла: 140 мм
- Треугольная насадка для ручной очистки / уборки пола в углах
- Круглая щетка, малая, из нержавеющей стали: 1 шт.
- Круглая щетка, малая, латунная: 1 шт.
- Малая круглая щетка из пекалона (черная): 1 шт.
- Рукоятка для перемещения
- Держатель для принадлежностей (съемный)
Оснащение
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
- Корпус: з нержавеющей стали
- Интегрированный органайзер для кабеля питания
- Дисплей
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (3-ступенчатый)
- Предохранитель на пистолете
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Области применения
- Удаление стойких загрязнений и пятен (в т. ч. жировых)
- Кафель, напольная керамическая плитка и другие твердые поверхности
- Сантехническая арматура, столешницы и предметы из нержавеющей стали
- Оконные стекла, стеклянные двери, другие стеклянные поверхности и зеркала
- Тканевая обивка и мягкая мебель
- Уборка в салоне автомобиля