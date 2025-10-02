Профессиональный пароочиститель SG 4/4

Профессиональный компактный пароочиститель SG 4/4 с высоким давлением пара (4 бар), плавной регулировкой его подачи и функцией VapoHydro гарантирует превосходную очистку и эффективную дезинфицирующую обработку (подтверждено сертификатом).

SG 4/4 – компактный и надежный пароочиститель, обеспечивающий высокую производительность очистки благодаря мощной подаче пара (4 бар) и подтвержденную соответствующим сертификатом эффективную дезинфицирующую обработку поверхностей*. Плавная регулировка подачи пара и его насыщения водой (функция VapoHydro) позволяет адаптировать аппарат к решению любых задач чистки, а система с 2 резервуарами – доливать воду в любое время для продолжительной непрерывной работы. Аппарат, оснащенный встроенным указателем температуры, работает без применения чистящих средств и обладает универсальными возможностями. Обширная комплектация включает, в частности, 2 насадки для пола (для абразивной и гигиенической очистки). Аппарат оснащен отсеком для принадлежностей и держателями для кабеля и удлинительных трубок, позволяющими удобно хранить его с экономией места. (* Сертификат согласно стандарту EN 16615; напольное покрытие: ПВХ; аппарат: SG 4/4 (насадка для пола, 30 см/с, макс. давление пара, мин. VapoHydro); тестовая бактерия: Enterococcus hirae ATCC 10541; тестовые вирусы: MVA, норовирус Murine, аденовирус.)

Особенности и преимущества
Профессиональный пароочиститель SG 4/4: Подтвержденная сертификатом высокая эффективность дезинфицирующей обработки
Подтвержденная независимой лабораторией дезинфекция поверхностей в соответствии со стандартом EN 16615. Спектр действия: бактерицидный и вируцидный эффект (также против оболочечных вирусов) Тестовые микроорганизмы: Enterococcus hirae, MVA, норовирус Murine, аденовирус.
Профессиональный пароочиститель SG 4/4: Дезинфицирующая обработка без применения химических средств
Экономия ресурсов и отсутствие остатков чистящих средств благодаря чистке только при помощи воды. Высочайший уровень безопасности за счет предотвращения образования мультирезистентных микроорганизмов. Бережная очистка поверхностей без применения чистящих средств.
Профессиональный пароочиститель SG 4/4: Система 2 резервуаров
Раздельные котел и заправочный бак позволяют заливать воду во время работы аппарата. Единовременный нагрев только части залитой в аппарат воды обеспечивает быстрое достижение рабочей температуры и равномерную подачу пара. Большой заправочный объем аппарата SG 4/4 (более 4 л) позволяет долгое время работать без дозаправки.
Функция VapoHydro
  • Благодаря VapoHydro, параметры подачи пара можно адаптировать под каждую задачу индивидуально.
  • Наряду с давлением пара может регулироваться его влажность – вплоть до получения струи горячей воды.
  • Струя горячей воды может использоваться для предварительного размачивания стойких загрязнений.
Отсек для хранения аксессуаров
  • Встроенный отсек для хранения аксессуаров вмещает в себя целый ряд принадлежностей.
  • Специальные мелкие насадки всегда на своём месте и не потеряются.
  • Даже удлинительные трубки имеют своё место хранения на корпусе аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Емкость котла (л) 2,4
Емкость бака (л) 2
Давление пара (бар) макс. 4
Мощность нагревателя (Вт) 2300
Время нагрева (мин) 9
Температура котла (°C) макс. 145
Длина кабеля (м) 7,5
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 11,197
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 475 x 320 x 275

Описание комплектации

  • Ручная насадка с щеткой: 165 мм
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 505 мм
  • Паровой шланг с пистолетом: 2 м
  • Насадка для пола с ламелями: 320 мм
  • Насадка для пола с щетиной: 310 мм
  • Воронка
  • Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки
  • Салфетка к насадке для пола (из махровой ткани, 400x200 мм)
  • Салфетка к насадке для пола (из махровой ткани, 480x270 мм)

Оснащение

  • Бак: наполняемый без перерыва в работе
  • Эргономичная ручка для переноски
  • Мощное сопло
  • Точечное сопло, короткое
  • Точечное сопло, длинное
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Функция VapoHydro
  • Плавная регулировка насыщенности пара
  • Предохранительный затвор котла
  • Предохранитель на пистолете

Области применения
  • Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии
