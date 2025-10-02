Профессиональный пароочиститель SG 4/4
Профессиональный компактный пароочиститель SG 4/4 с высоким давлением пара (4 бар), плавной регулировкой его подачи и функцией VapoHydro гарантирует превосходную очистку и эффективную дезинфицирующую обработку (подтверждено сертификатом).
SG 4/4 – компактный и надежный пароочиститель, обеспечивающий высокую производительность очистки благодаря мощной подаче пара (4 бар) и подтвержденную соответствующим сертификатом эффективную дезинфицирующую обработку поверхностей*. Плавная регулировка подачи пара и его насыщения водой (функция VapoHydro) позволяет адаптировать аппарат к решению любых задач чистки, а система с 2 резервуарами – доливать воду в любое время для продолжительной непрерывной работы. Аппарат, оснащенный встроенным указателем температуры, работает без применения чистящих средств и обладает универсальными возможностями. Обширная комплектация включает, в частности, 2 насадки для пола (для абразивной и гигиенической очистки). Аппарат оснащен отсеком для принадлежностей и держателями для кабеля и удлинительных трубок, позволяющими удобно хранить его с экономией места. (* Сертификат согласно стандарту EN 16615; напольное покрытие: ПВХ; аппарат: SG 4/4 (насадка для пола, 30 см/с, макс. давление пара, мин. VapoHydro); тестовая бактерия: Enterococcus hirae ATCC 10541; тестовые вирусы: MVA, норовирус Murine, аденовирус.)
Особенности и преимущества
Подтвержденная сертификатом высокая эффективность дезинфицирующей обработкиПодтвержденная независимой лабораторией дезинфекция поверхностей в соответствии со стандартом EN 16615. Спектр действия: бактерицидный и вируцидный эффект (также против оболочечных вирусов) Тестовые микроорганизмы: Enterococcus hirae, MVA, норовирус Murine, аденовирус.
Дезинфицирующая обработка без применения химических средствЭкономия ресурсов и отсутствие остатков чистящих средств благодаря чистке только при помощи воды. Высочайший уровень безопасности за счет предотвращения образования мультирезистентных микроорганизмов. Бережная очистка поверхностей без применения чистящих средств.
Система 2 резервуаровРаздельные котел и заправочный бак позволяют заливать воду во время работы аппарата. Единовременный нагрев только части залитой в аппарат воды обеспечивает быстрое достижение рабочей температуры и равномерную подачу пара. Большой заправочный объем аппарата SG 4/4 (более 4 л) позволяет долгое время работать без дозаправки.
Функция VapoHydro
- Благодаря VapoHydro, параметры подачи пара можно адаптировать под каждую задачу индивидуально.
- Наряду с давлением пара может регулироваться его влажность – вплоть до получения струи горячей воды.
- Струя горячей воды может использоваться для предварительного размачивания стойких загрязнений.
Отсек для хранения аксессуаров
- Встроенный отсек для хранения аксессуаров вмещает в себя целый ряд принадлежностей.
- Специальные мелкие насадки всегда на своём месте и не потеряются.
- Даже удлинительные трубки имеют своё место хранения на корпусе аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Емкость котла (л)
|2,4
|Емкость бака (л)
|2
|Давление пара (бар)
|макс. 4
|Мощность нагревателя (Вт)
|2300
|Время нагрева (мин)
|9
|Температура котла (°C)
|макс. 145
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,197
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|475 x 320 x 275
Описание комплектации
- Ручная насадка с щеткой: 165 мм
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 505 мм
- Паровой шланг с пистолетом: 2 м
- Насадка для пола с ламелями: 320 мм
- Насадка для пола с щетиной: 310 мм
- Воронка
- Удлинительные трубки с подводкой пара: 2 шт.
- Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки
- Салфетка к насадке для пола (из махровой ткани, 400x200 мм)
- Салфетка к насадке для пола (из махровой ткани, 480x270 мм)
Оснащение
- Бак: наполняемый без перерыва в работе
- Эргономичная ручка для переноски
- Мощное сопло
- Точечное сопло, короткое
- Точечное сопло, длинное
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Функция VapoHydro
- Плавная регулировка насыщенности пара
- Предохранительный затвор котла
- Предохранитель на пистолете
Области применения
- Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии