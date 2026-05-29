ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Привод - Двигатель постоянного тока 24 В/600 Вт - 1 педаль для переднего и заднего хода - малый радиус поворота (3350 мм) - автоматический вакуумный стояночный тормоз - автоматическая остановка двигателя, когда водитель покидает сиденье - эффективная система круглых фильтров с автоматической очисткой фильтров Система подметания/пылесоса: в этой машине используется принцип перебрасывания, т. е. роликовая щетка выбрасывает грязь вверх и обратно в контейнер для мусора. Плавающая роликовая щетка автоматически адаптируется к неровным поверхностям. Фильтр и основную роликовую щетку можно заменить без инструментов. Со встроенным грязезащитным клапаном для крупных отходов, напр. банки, сплит, гравий или мокрые листья. Боковая щетка и роликовая щетка имеют гидравлический привод. Доступна вторая дополнительная боковая щетка. Контейнер для мусора: Оба 50-литровых контейнера для мусора можно снять сбоку. Эксплуатация: основная роликовая щетка и боковая щетка могут автоматически подниматься и опускаться с помощью переключателя. Вперед и назад с помощью одной педали. В комплекте аккумуляторы и зарядное устройство.