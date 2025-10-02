KM 130/300 RD - промышленная уборочная машина с низким потреблением дизельного топлива впечатляет отличной производительностью. Эта надежная машина подходит для экстремальных рабочих мест, например, на строительстве, в металлообрабатывающей промышленности или в литейных цехах, а также в других областях с большим количеством производственных отходов. Крупный мусор надежно собирается пылесосом. Основная цилиндрическая щетка автоматически подстраивается под неровности поверхности, а инновационная система подметания снижает износ до минимума. Основные щетки легко можно заменить без дополнительных инструментов. Контейнер для отходов автоматически закрывается при транспортировке. Два горизонтально установленных плоский складчатых фильтра обеспечивают уборку без распространения пыли. Эффективнаяочистка фильтра механизмом с двумя скребками. Фильтры легко заменяются без дополнительных инструментов. Легкий доступ к электродвигателю. Режим работы легко выбирается благодаря простая концепции управления (система EASY).