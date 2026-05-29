Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack
Машина оснащена аккумуляторными батареями с зарядным устройством в стандартной комплектации. Маневренная и компактная подметально-всасывающая машина с сидением для водителя KM 85/50 R впечатляет высокой производительностью. Достаточно простая в управлении, компактная модель начального уровня.
Наша модель начального уровня KM 85/50 R Bp Pack является отличным соотношением производительности подметальной машины с сиденьем для оператора и привлекательной стоимости. В стандартную комплектацию входят аккумуляторы и зарядное устройство, а также плавающая боковая щетка с регулировкой скорости вращения, большой пылеулавливающий фильтр и индикатор износа основной подметальной щетки, который хорошо виден снаружи машины. Очень компактный дизайн машины обеспечивает высокую маневренность, которая позволяет использовать ее в ограниченном пространстве и в переполненных помещениях. Кроме того, машина впечатляет высокой производительностью, как в помещениях, так и за пределами, кроме этого, она чрезвычайно проста в управлении. Работы по техобслуживанию, такие как замена основной подметальной щетки, возможны без использования каких-либо инструментов. Нет необходимости в постоянной регулировкещетки, поскольку она плавающая и предназначена для удаления грязи с неровных и поврежденных поверхностей, не оставляя при этом следов. Простой доступ к внутреннему отсеку машины обеспечивается за счет легко опрокидывающейся крышки, также без использования дополнительных инструментов. Оператор может удобно очистить фильтр, который расположен под сидением. Дополнительный уборочный инвентарь может крепиться на машину благодаря интегрированной системе Home Base.
Особенности и преимущества
Продуманная концепция контейнера
Эффективная система фильтрации
Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем месте
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
Индикатор износа цилиндрической щетки
Выдвижная боковая щетка
Компактный дизайн для максимальной маневренности
Регулировка скорости вращения боковой щетки
Плавающая основная подметальная щетка
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 1000
|Тип привода
|Электрический
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|5100
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|6510
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|850
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1085
|Мощность батареи (Ач)
|115
|Напряжение батареи (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|6
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|2,3
|3агрузка (кг)
|макс. 90
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|218
|Масса рабочая (кг)
|230
|Вес (с упаковкой) (кг)
|220
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1350 x 940 x 1170
Описание комплектации
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Механическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Бункер на колесиках
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
- Многофункциональный дисплей
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Видео
Области применения
- Идеально для уборки производственных цехов, складов и маленький складский помещений
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Также для небольших объектов таких как (маленькие) мастерские, школьные дворы, станции техобслуживания или автосалоны