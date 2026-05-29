Компактное, выдающееся оборудование, простое в эксплуатации и очень доступное: наша подметально-уборочная машина KM 85/50 R Bp Pack впечатляет во всех отношениях. Небольшой размер этой модели начального уровня также делает машину идеальной для работы в узких, перегруженных пространствах, в то время как в помещении и на улице она впечатляет высокой производительностью и может уверенно демонстрировать свои сильные стороны. Две поворотные боковые щетки с регулировкой скорости – справа и слева от машины – большой пылевой фильтр для работы без пыли, индикатор износа на основном подметальном валике, который виден снаружи, а также аккумулятор и аккумулятор зарядное устройство, входит в стандартную комплектацию. Осциллирующий каток не нуждается в дополнительной регулировке и при этом удаляет грязь, не оставляя следов даже на неровной поверхности. Работы по техническому обслуживанию могут быть легко выполнены. Например, пылевой фильтр можно легко очистить от сиденья, а основной подметальный валик можно заменить без использования каких-либо инструментов. Широко открывающийся капот машины обеспечивает удобный доступ к внутренним компонентам. Благодаря интеллектуальной системе Home Base также можно носить с собой дополнительные чистящие средства.