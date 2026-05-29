Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Наша компактная и маневренная подметально-уборочная машина KM 85/50 R Bp Pack стандартно поставляется с 2 боковыми щетками, аккумулятором и зарядным устройством и впечатляет высокой производительностью.
Компактное, выдающееся оборудование, простое в эксплуатации и очень доступное: наша подметально-уборочная машина KM 85/50 R Bp Pack впечатляет во всех отношениях. Небольшой размер этой модели начального уровня также делает машину идеальной для работы в узких, перегруженных пространствах, в то время как в помещении и на улице она впечатляет высокой производительностью и может уверенно демонстрировать свои сильные стороны. Две поворотные боковые щетки с регулировкой скорости – справа и слева от машины – большой пылевой фильтр для работы без пыли, индикатор износа на основном подметальном валике, который виден снаружи, а также аккумулятор и аккумулятор зарядное устройство, входит в стандартную комплектацию. Осциллирующий каток не нуждается в дополнительной регулировке и при этом удаляет грязь, не оставляя следов даже на неровной поверхности. Работы по техническому обслуживанию могут быть легко выполнены. Например, пылевой фильтр можно легко очистить от сиденья, а основной подметальный валик можно заменить без использования каких-либо инструментов. Широко открывающийся капот машины обеспечивает удобный доступ к внутренним компонентам. Благодаря интеллектуальной системе Home Base также можно носить с собой дополнительные чистящие средства.
Особенности и преимущества
Продуманная концепция контейнера
Эффективная система фильтрации
Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем месте
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
Индикатор износа цилиндрической щетки
Выдвижная боковая щетка
Компактный дизайн для максимальной маневренности
Регулировка скорости вращения боковой щетки
Плавающая основная подметальная щетка
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 1000
|Тип привода
|Электрический
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|6510
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|6510
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|850
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1085
|Мощность батареи (Ач)
|115
|Напряжение батареи (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|6
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|2,3
|3агрузка (кг)
|макс. 90
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|257,1
|Масса рабочая (кг)
|238
|Вес (с упаковкой) (кг)
|259,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1350 x 940 x 1170
Описание комплектации
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Механическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Бункер на колесиках
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
- Многофункциональный дисплей
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Видео
Области применения
- Компактный дизайн для максимальной маневренности
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов