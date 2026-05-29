Наша аккумуляторная машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp Pack позволяет лишь за один проход достичь впечатляющих результатов уборки, не уступающих обеспечиваемым щеточными пылесосами. При этом ее мощная литий-ионная батарея напряжением 36 В обеспечивает продолжительную непрерывную работу от одного заряда (до 60 мин) и возможность очистить за это время ковровое покрытие площадью примерно 1800 кв. м. Высокоэффективная 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из предварительного фильтра и плоского складчатого фильтра с политетрафторэтиленовым покрытием (классы L и M), гарантирует работу без подъема пыли, а очень низкий уровень шума (лишь 56 дБ(А)) позволяет применять машину на объектах, требующих соблюдения тишины. Установка цилиндрической щетки регулируется в зависимости от видов очищаемых ковров, что уменьшает износ щетины, предотвращает повреждение ковра и позволяет очищать практически любые текстильные напольные покрытия – от иглопробивных и петельных до велюровых с коротким или длинным ворсом. В стандартную комплектацию входят боковая щетка для очистки пола в углах и по краям, большие колеса для легкой транспортировки, а также аккумуляторная батарея и зарядное устройство.