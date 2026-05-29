Машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp Pack

C 36-вольтной литий-ионной батареей и зарядным устройством в комплекте поставки: аккумуляторная машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp Pack, оснащенная эффективной 2-ступенчатой системой фильтрации. Предназначена для уборки площадей средних и больших размеров.

Наша аккумуляторная машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp Pack позволяет лишь за один проход достичь впечатляющих результатов уборки, не уступающих обеспечиваемым щеточными пылесосами. При этом ее мощная литий-ионная батарея напряжением 36 В обеспечивает продолжительную непрерывную работу от одного заряда (до 60 мин) и возможность очистить за это время ковровое покрытие площадью примерно 1800 кв. м. Высокоэффективная 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из предварительного фильтра и плоского складчатого фильтра с политетрафторэтиленовым покрытием (классы L и M), гарантирует работу без подъема пыли, а очень низкий уровень шума (лишь 56 дБ(А)) позволяет применять машину на объектах, требующих соблюдения тишины. Установка цилиндрической щетки регулируется в зависимости от видов очищаемых ковров, что уменьшает износ щетины, предотвращает повреждение ковра и позволяет очищать практически любые текстильные напольные покрытия – от иглопробивных и петельных до велюровых с коротким или длинным ворсом. В стандартную комплектацию входят боковая щетка для очистки пола в углах и по краям, большие колеса для легкой транспортировки, а также аккумуляторная батарея и зарядное устройство.

Особенности и преимущества
Автономная работа от батареи
  • До 60 минут непрерывной работы на одном заряде аккумулятора.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Рабочая ширина (мм) 450
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 625
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1800
Разрежение (мбар) 1
Объем мусоросборника (л) 20
Потребляемая мощность (Вт) 300
Уровень звукового давления (дБ(А)) 56
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 7,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 40,731
Вес (с упаковкой) (кг) 47
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 980 x 675 x 1070

Описание комплектации

  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power+ 36 В / 7,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 36 В (1 шт.)
  • Отсек для принадлежностей

Оснащение

  • Класс пыли: M
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
Машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp Pack
Машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp Pack
Машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp Pack

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Области применения
  • Офисные помещения
  • Отели
  • Аэропорты
Принадлежности