Машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp Pack
C 36-вольтной литий-ионной батареей и зарядным устройством в комплекте поставки: аккумуляторная машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp Pack, оснащенная эффективной 2-ступенчатой системой фильтрации. Предназначена для уборки площадей средних и больших размеров.
Наша аккумуляторная машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp Pack позволяет лишь за один проход достичь впечатляющих результатов уборки, не уступающих обеспечиваемым щеточными пылесосами. При этом ее мощная литий-ионная батарея напряжением 36 В обеспечивает продолжительную непрерывную работу от одного заряда (до 60 мин) и возможность очистить за это время ковровое покрытие площадью примерно 1800 кв. м. Высокоэффективная 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из предварительного фильтра и плоского складчатого фильтра с политетрафторэтиленовым покрытием (классы L и M), гарантирует работу без подъема пыли, а очень низкий уровень шума (лишь 56 дБ(А)) позволяет применять машину на объектах, требующих соблюдения тишины. Установка цилиндрической щетки регулируется в зависимости от видов очищаемых ковров, что уменьшает износ щетины, предотвращает повреждение ковра и позволяет очищать практически любые текстильные напольные покрытия – от иглопробивных и петельных до велюровых с коротким или длинным ворсом. В стандартную комплектацию входят боковая щетка для очистки пола в углах и по краям, большие колеса для легкой транспортировки, а также аккумуляторная батарея и зарядное устройство.
Особенности и преимущества
Автономная работа от батареи
- До 60 минут непрерывной работы на одном заряде аккумулятора.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Рабочая ширина (мм)
|450
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|625
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1800
|Разрежение (мбар)
|1
|Объем мусоросборника (л)
|20
|Потребляемая мощность (Вт)
|300
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|56
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|7,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|40,731
|Вес (с упаковкой) (кг)
|47
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|980 x 675 x 1070
Описание комплектации
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power+ 36 В / 7,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 36 В (1 шт.)
- Отсек для принадлежностей
Оснащение
- Класс пыли: M
- Автоматическая очистка фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
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Области применения
- Офисные помещения
- Отели
- Аэропорты