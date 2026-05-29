Компактная подметальная машина KM 70/15 C 2SB

Скорость подметания в шесть раз больше обычной метлы : Наша ручная подметальная машина KM 70/15 C 2SB с двумя боковыми щётками выдаёт впечатляющие результаты уборки внутри и снаружи

KM 70/15 C 2SB оснащена 2 регулируемыми боковыми щётками, а также стандартной основной щёткой (без регулировки прижима). Превосходно справляется с задачами по уборке от пыли и мусора на любых твёрдых покрытиях, внутри помещений или снаружи на прилегающей территории. Благодаря встроенному фильтру пыль при подметании не поднимается. Рукоятка имеет 3 регулировки угла наклона, что позволяет комфортно пользоваться машинкой.

Особенности и преимущества
Компактная подметальная машина KM 70/15 C 2SB: Привод цилиндрической щетки
Привод цилиндрической щетки
Ролик приводится в движение двумя колесами - для отличных результатов очистки при поворотах
Компактная подметальная машина KM 70/15 C 2SB: Регулируемая рукоятка
Регулируемая рукоятка
Эргономичная машинка с интуитивно понятным управлением и экономией места для хранения Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
Компактная подметальная машина KM 70/15 C 2SB: Большой контейнер для мусора
Большой контейнер для мусора
Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Две складываемые и регулируемые боковые стандартные щётки
  • Придаёт уборке быстроту и эффективность, а также большую производительность по площади
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода вручную
Макс. производительность по площади (м²/ч) 3680
Рабочая ширина (мм) 480
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 700
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 920
Полная/полезная емкость контейнера (л) 42 / 20
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 20,952
Масса рабочая (кг) 23
Масса с упаковкой (кг) 25,8
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (мм) 795 / 400 / 935
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 966 / 953 / 1039

Описание комплектации

  • Фильтр для мелкой пыли

Оснащение

  • Ручной привод поворота
  • Складная рукоятка
  • Принцип сметания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
Области применения
  • Для подметания и применения на школьных площадках, автопаркингах, сервисных центрах и т.д.
  • Тротуары
  • Гостиницы
  • Для подметания на складах, торговых площадках и разгрузочных платформах
  • Также для уборки на сельскохозяйственных предприятиях (на дворовой территории, в животноводческих помещениях и т. д.)
Принадлежности