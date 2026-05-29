Компактная подметальная машина KM 70/15 C 2SB
Скорость подметания в шесть раз больше обычной метлы : Наша ручная подметальная машина KM 70/15 C 2SB с двумя боковыми щётками выдаёт впечатляющие результаты уборки внутри и снаружи
KM 70/15 C 2SB оснащена 2 регулируемыми боковыми щётками, а также стандартной основной щёткой (без регулировки прижима). Превосходно справляется с задачами по уборке от пыли и мусора на любых твёрдых покрытиях, внутри помещений или снаружи на прилегающей территории. Благодаря встроенному фильтру пыль при подметании не поднимается. Рукоятка имеет 3 регулировки угла наклона, что позволяет комфортно пользоваться машинкой.
Особенности и преимущества
Привод цилиндрической щеткиРолик приводится в движение двумя колесами - для отличных результатов очистки при поворотах
Регулируемая рукояткаЭргономичная машинка с интуитивно понятным управлением и экономией места для хранения Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
Большой контейнер для мусораУдобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Две складываемые и регулируемые боковые стандартные щётки
- Придаёт уборке быстроту и эффективность, а также большую производительность по площади
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|вручную
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3680
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|920
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|42 / 20
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|20,952
|Масса рабочая (кг)
|23
|Масса с упаковкой (кг)
|25,8
|Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (мм)
|795 / 400 / 935
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|966 / 953 / 1039
Описание комплектации
- Фильтр для мелкой пыли
Оснащение
- Ручной привод поворота
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
Области применения
- Для подметания и применения на школьных площадках, автопаркингах, сервисных центрах и т.д.
- Тротуары
- Гостиницы
- Для подметания на складах, торговых площадках и разгрузочных платформах
- Также для уборки на сельскохозяйственных предприятиях (на дворовой территории, в животноводческих помещениях и т. д.)