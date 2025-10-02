Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack Adv

Ручная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack Adv, работающая на двух колесах, обеспечивающих равномерное подметание по прямой и при поворотах, как левом, так и правом. Влагостойкая универсальная щетина для всех поверхностей. Флисовый фильтр для мелкодисперсной пыли, прочный пластиковый каркас, главная легкорегулируемая вращающаяся щетка и выдвижные боковые щетки.

KM 70/30 C – это преемник нашего KSM 690. При разработке мы основывались на нашей удачной модели KM 70/20 C, со всеми ее отличительными чертами. Основная вращающаяся щетка и боковая щетка KM 70/30 C питаются от электричества, поэтому уборка углов, например, очень упрощается. Нажимная ручка имеет три варианта настройки, может складываться и очень проста в применении. Основная и боковая щетки легко регулируются по высоте и, таким образом, адаптируются к различным поверхностям. Настройка основной щетки осуществляется быстро при помощи ручки в одно из 6 положений. 12-вольтовая батарея и соответствующее зарядное устройство (230 В, безопасная вилка) находятся на борту.

Особенности и преимущества
Регулируемая рукоятка
Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях. Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Концепция управления EASY Operation
Простая в использовании программа переключения
Удобство при транспортировке
Передние и задние ручки для удобной транспортировки и загрузки в машину. Выступающие задние колеса облегчают движение аппарата по камням
Всасывание мелкой пыли (в версии Adv)
  • Электрический вентилятор для удаления пыли с бака
  • Может отключаться для очистки влажного пола
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода вручную
Мощность привода (В/Вт) 12 / 195
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2800
Рабочая ширина (мм) 480
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 700
Полная/полезная емкость контейнера (л) 42 / 30
Площадь поверхности фильтра (м²) 0,61
Время работы (ч) 2,5
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Время заряда аккумулятора (ч) 12
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 48
Масса рабочая (кг) 47
Вес с упаковкой (кг) 54,911
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1200 / 770 / 1050

Описание комплектации

  • Фильтр для мелкой пыли
  • Плоский складчатый фильтр: Бумажный
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки

Оснащение

  • Электрический привод поворота
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Складная рукоятка
  • Принцип сметания
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack Adv
Видео

Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности