KM 70/30 C – это преемник нашего KSM 690. При разработке мы основывались на нашей удачной модели KM 70/20 C, со всеми ее отличительными чертами. Основная вращающаяся щетка и боковая щетка KM 70/30 C питаются от электричества, поэтому уборка углов, например, очень упрощается. Нажимная ручка имеет три варианта настройки, может складываться и очень проста в применении. Основная и боковая щетки легко регулируются по высоте и, таким образом, адаптируются к различным поверхностям. Настройка основной щетки осуществляется быстро при помощи ручки в одно из 6 положений. 12-вольтовая батарея и соответствующее зарядное устройство (230 В, безопасная вилка) находятся на борту.