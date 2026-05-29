Полировальная машина BDP 50/1500 C поражает своей компактностью и маневренностью. Со скоростью вращения щетки 1500 оборотов в минуту, аппарат гарантирует неоспоримые результаты полировки. Более того, простые элементы управления обеспечивают интуитивно понятное управление машиной. Пыль собирается в фильтр (объем 1 литр), изготовленный из полностью перерабатываемого материала. Конструкция машины позволяет ей двигаться по прямой линии, не теряя курса на поворотах. Телескопическую ручку можно установить на необходимую высоту, а при хранении совсем сложить для экономии места. Спусковой механизм предотвращает случайное включение машины - устройство останавливается, как только ручка на пистолете будет отпущена. Подвижный повод для щетки подстраивается под неровные поверхности, помогает тщательноочистить пол. Дополнительное устройство для разбрызгивания можно использовать при необходимости для отдельных участков.