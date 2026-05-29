Полировальная машина BDP 50/1500 C
Высокоскоростная полировальная машина BDP 50/1500 очищает поверхность на 30% быстрее, чем обычные скоростные машины. Полировальная машина BDP 50/1500 C поражает своей компактностью и маневренностью. Со скоростью вращения щетки 1500 оборотов в минуту, аппарат гарантирует неоспоримые результаты полировки.
Полировальная машина BDP 50/1500 C поражает своей компактностью и маневренностью. Со скоростью вращения щетки 1500 оборотов в минуту, аппарат гарантирует неоспоримые результаты полировки. Более того, простые элементы управления обеспечивают интуитивно понятное управление машиной. Пыль собирается в фильтр (объем 1 литр), изготовленный из полностью перерабатываемого материала. Конструкция машины позволяет ей двигаться по прямой линии, не теряя курса на поворотах. Телескопическую ручку можно установить на необходимую высоту, а при хранении совсем сложить для экономии места. Спусковой механизм предотвращает случайное включение машины - устройство останавливается, как только ручка на пистолете будет отпущена. Подвижный повод для щетки подстраивается под неровные поверхности, помогает тщательноочистить пол. Дополнительное устройство для разбрызгивания можно использовать при необходимости для отдельных участков.
Особенности и преимущества
Встроенная система всасывания
- При полировке пыль собирается в специальный мусоросборник. Таким образом, пыль не распространяется и не мешает работе
- Фильтр-мешок легко очищается. Для многократного использования
Автоматическая регулировка силы прижима на поверхность
- Автоматическая регулировка силы прижима на поверхность для лучшего результата очистки
- Оптимальная сила прижима на поверхность, помогающая очищать неровные участки пола
Высокая скорость полировки
- 1500 об / мин - для блестящего результата полировки
Встроенный колесный механизм
- хорошая стабильность, не опрокидывается, легко управляется
Компактность
- Компактная BDP 50/1500 C чрезвычайно маневренная.
Двигатель с передачей (ремень)
- Тихая
Работает от сети
- Долговременные / непрерывные периоды работы -
Привод для падов с центральным замком
- Надежное крепление панели по центру
Центральное колесо
- Очистка до краев
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1500
|Давление прижима щетки (г/см²)
|4
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|56 - 61
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|35,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1215 x 580 x 1115
Описание комплектации
- Падодержатель
Оснащение
- Всасывание пыли
- Питание от сети