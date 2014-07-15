Поломоечная машина B 40 C Bp + 70Ah + D43 + AutoFill
Поломойно-всасывающие машина с ручным управлением без тягового привода B 40 C Bp оснащена 40 л баком для чистой и 40 л баком для грязной воды, щеточной головкой D 43, дисковыми щетками с рабочей шириной 43 см, KIK системой (Kärcher Intelligent Key), системой быстрого наполнения.
Поломойно-всасывающая машина Керхер B 40 C Bp впечатляет простой, безопасностью и удобством обращения. Инновационная система KIK (Kärcher Intelligent Key) предлагает надежную защиту от неправильной эксплуатации. Права доступа могут быть предоставлены в индивидуальном порядке. Машина оснащена необслуживаемыми батареями (12 В, 70 Ач) и имеет рабочую ширину 43 см. Функция автоматического заполнения емкости для чистой воды позволяет экономить время. Щетки разной степени твердости, разные всасывающие балки, дисковые щетки могут быть заказаны отдельно. Таким образом, устройство может быть адаптировано к различным применениям в кратчайшие сроки.
Особенности и преимущества
Головка щетки с дисковой системой
- Простая замена щетки за паур секунд
- Простое управление: разблокировка щетки ножной педалью, блокировка с помощью опускания машины или зажима вручную.
Переключатель системы управления EASY
- Простой в использовании.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Для значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы.
- Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Простота эксплуатации
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Инновационная система KIK
- Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
- Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
С батареей 24В/70 Aчас (C5)
- Необслуживаемая гелевая батарея
- Для длительного времени работы (до 2:20 в режиме eco!efficiency)
С встроенным зарядным устройством
- Кривая заряда прекрасно приспособлена к батарее.
- Для длительной эксплуатации батареи
Практичные габариты устройства
- Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
- Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 70
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²)
|50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 1100
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|144
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1375 x 625 x 1145
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
Оснащение
- Система бак в баке
Видео