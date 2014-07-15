Поломойно-всасывающая машина Керхер B 40 C Bp впечатляет простой, безопасностью и удобством обращения. Инновационная система KIK (Kärcher Intelligent Key) предлагает надежную защиту от неправильной эксплуатации. Права доступа могут быть предоставлены в индивидуальном порядке. Машина оснащена необслуживаемыми батареями (12 В, 70 Ач) и имеет рабочую ширину 45 см. Система цилиндрических щеток предварительно очищает поверхность от крупных частиц, таких как щебень. Устройство оснащено режимом eco!efficiency, который существенно увеличивает время работы от аккумулятора. Функция автоматического заполнения емкости для чистой воды позволяет экономить время. Щетки разной степени твердости, разные всасывающие балки, цилиндрические щетки могут быть заказаны отдельно. Таким образом, устройство может быть адаптировано к различным применениям в кратчайшие сроки.