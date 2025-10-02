Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + D43 + AutoFill
Поломойно-всасывающие машина с ручным управлением с питанием от электросети B 40 C Ep оснащена 40 л баком для чистой и 40 л баком для грязной воды, щеточной головкой D 43, дисковыми щетками с рабочей шириной 43 см, системой быстрого наполнения.
Поломойно-всасывающая машина Керхер B 40 C Ep впечатляет простой, безопасностью и удобством обращения. Машина с ручным управлнением и питанием от электросети, имеет рабочую ширину 43 см. Функция автоматического заполнения емкости для чистой воды позволяет экономить время. Щетки разной степени твердости, разные всасывающие балки, дисковые щетки могут быть заказаны отдельно. Таким образом, устройство может быть адаптировано к различным применениям в кратчайшие сроки.
Особенности и преимущества
Головка щетки с дисковой системой
- Простая замена щетки за паур секунд
- Простое управление: разблокировка щетки ножной педалью, блокировка с помощью опускания машины или зажима вручную.
Переключатель системы управления EASY
- Простой в использовании.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Простота эксплуатации
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Питание от сети
- Бесперебойная работа.
- Низкий вес благодаря питаюнию от сети - идеально подходит для чувствительных к давлению поверхностей.
Практичные габариты устройства
- Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
- Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2000
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1400
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Расход воды (л/мин)
|2,6
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Напряжение (В)
|230 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 1300
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1249 x 537 x 1145
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 1 шт.
Оснащение
- Питание от сети
- Система бак в баке
Видео