Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill

Поломойно-всасывающие машина с ручным управлением с питанием от электросети B 40 C Ep оснащена 40 л баком для чистой и 40 л баком для грязной воды, щеточной головкой R 45, цилиндрическими щетками с рабочей шириной 45 см, системой быстрого наполнения.

Поломойно-всасывающая машина Керхер B 40 C Ep впечатляет простой, безопасностью и удобством обращения. Машина с ручным управлением и питанием от электросети, имеет рабочую ширину 45 см. Функция автоматического заполнения емкости для чистой воды позволяет экономить время. Щетки разной степени твердости, разные всасывающие балки, дисковые щетки могут быть заказаны отдельно. Таким образом, устройство может быть адаптировано к различным применениям в кратчайшие сроки.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill: Насадка с роликами
Насадка с роликами
Высокое давление прижима для идеальной очистки Безукоризненная очистка разных поверхностей
Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill: Переключатель системы управления EASY
Переключатель системы управления EASY
Простой в использовании. Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill: Простота эксплуатации
Простота эксплуатации
Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Параллельные ролики
  • Параллельные ролики обеспечивают автоматическое движение вперед
  • Никакой дополнительной силы не требуется для движения вперед
С функцией подметания
  • С интегрированным мешком для крупнокускогвого мусора
  • Для оптимального всасывания
Питание от сети
  • Бесперебойная работа.
  • Низкий вес благодаря питаюнию от сети - идеально подходит для чувствительных к давлению поверхностей.
Практичные габариты устройства
  • Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
  • Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 450
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 40 / 40
Теор. производительность по площади (м²/ч) 2200
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1540
Частота вращения щетки (об/мин) 1100
Давление прижима щетки (г/см²) 190
Расход воды (л/мин) 2,6
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Параметры электросети (В/Гц) 230 - 240 / 50
Потребляемая мощность (Вт) до 1300
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1249 x 520 x 1145

Описание комплектации

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Система Fact
  • Подметальное устройство
  • Питание от сети
  • Система бак в баке
Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill
Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill
Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill
Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill
Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill
Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill
Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill

Видео

Принадлежности
Чистящее средство