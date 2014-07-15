Поломоечная машина B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill
Поломойно-всасывающие машина с ручным управлением с питанием от электросети B 40 C Ep оснащена 40 л баком для чистой и 40 л баком для грязной воды, щеточной головкой R 45, цилиндрическими щетками с рабочей шириной 45 см, системой быстрого наполнения.
Поломойно-всасывающая машина Керхер B 40 C Ep впечатляет простой, безопасностью и удобством обращения. Машина с ручным управлением и питанием от электросети, имеет рабочую ширину 45 см. Функция автоматического заполнения емкости для чистой воды позволяет экономить время. Щетки разной степени твердости, разные всасывающие балки, дисковые щетки могут быть заказаны отдельно. Таким образом, устройство может быть адаптировано к различным применениям в кратчайшие сроки.
Особенности и преимущества
Насадка с роликамиВысокое давление прижима для идеальной очистки Безукоризненная очистка разных поверхностей
Переключатель системы управления EASYПростой в использовании. Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Простота эксплуатацииЦветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Параллельные ролики
- Параллельные ролики обеспечивают автоматическое движение вперед
- Никакой дополнительной силы не требуется для движения вперед
С функцией подметания
- С интегрированным мешком для крупнокускогвого мусора
- Для оптимального всасывания
Питание от сети
- Бесперебойная работа.
- Низкий вес благодаря питаюнию от сети - идеально подходит для чувствительных к давлению поверхностей.
Практичные габариты устройства
- Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
- Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|450
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2200
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1540
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1100
|Давление прижима щетки (г/см²)
|190
|Расход воды (л/мин)
|2,6
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 - 240 / 50
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 1300
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1249 x 520 x 1145
Описание комплектации
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
Оснащение
- Система Fact
- Подметальное устройство
- Питание от сети
- Система бак в баке
Видео