Поломоечная машина B 40 W+105Ah+R55+Rins+AutoFill
Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением B 40 W оснащена тяговым приводом, 40 л баком для чистой и 40 л баком для грязной воды, щеточной головкой R 55, цилиндрическими щетками с рабочей шириной 55 см, KIK системой (Kärcher Intelligent Key), системой быстрого наполнения, системой промывки бака. Необслуживаемая аккумуляторная батерея емкостью 105 Ач.
Поломойно-всасывающая машина Керхер B 40 W впечатляет простой, безопасностью и удобством обращения. Инновационная система KIK (Kärcher Intelligent Key) предлагает надежную защиту от неправильной эксплуатации. Права доступа могут быть предоставлены в индивидуальном порядке. Машина оснащена необслуживаемыми батареями (12 В, 105 Ач) и имеет рабочую ширину 55 см. Система цилиндрических щеток предварительно очищает поверхность от крупных частиц, таких как щебень. Устройство оснащено режимом eco!efficiency, который существенно увеличивает время работы от аккумулятора. Функция автоматического заполнения емкости для чистой воды позволяет экономить время. Щетки разной степени твердости, разные всасывающие балки, цилиндрические щетки могут быть заказаны отдельно. Таким образом, устройство может бытьадаптировано к различным применениям в кратчайшие сроки.
Особенности и преимущества
Насадка с роликамиВысокое давление прижима для идеальной очистки Безукоризненная очистка разных поверхностей
Переключатель системы управления EASYПростой в использовании. Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Энергосберегающий режим eco!efficiencyДля значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы. Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Простота эксплуатации
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Мощный тяговый привод
- Для удобства в обращении и маневрирования
- Изменяемый и предварительно настраиваемый (вперед и назад)
Инновационная система KIK
- Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
- Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
С батареей 24V/105 Ah (C5)
- Необслуживаемая гелевая батарея
- Для более длительной работы (до 2:30 в режиме eco!efficiency)
С встроенным зарядным устройством
- Кривая заряда прекрасно приспособлена к батарее.
- Для длительной эксплуатации батареи
С функцией подметания
- С интегрированным мешком для крупнокускогвого мусора
- Для оптимального всасывания
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|3300
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 105
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 3
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1200
|Давление прижима щетки (г/см²)
|140
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 1300
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1249 x 620 x 1145
Описание комплектации
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Батарея
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
Оснащение
- Система Fact
- Подметальное устройство
- Мощный тяговый привод
- Система бак в баке
