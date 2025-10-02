Поломоечная машина B 40 W Bp +D51 Sochi

Особенности и преимущества
Головка щетки с дисковой системой
  • Простое управление: разблокировка щетки ножной педалью, блокировка с помощью опускания машины или зажима вручную.
  • Для гладких поверхностей
Мощный тяговый привод
  • Максимальную скорость можно установить заранее.
С встроенным зарядным устройством
  • Кривая заряда прекрасно приспособлена к батарее.
  • Для длительной эксплуатации батареи
Инновационная система KIK
  • Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
  • Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
  • Оптимальные настройки машины для различных требований к очистке.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Для значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы.
  • Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Простота эксплуатации
  • Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Переключатель системы управления EASY
  • Один поворотный переключатель управляет всеми функциями. Простое и быстрое упровление, не требующее долгого обучения.
  • Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Практичные габариты устройства
  • Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
  • Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 40 / 40
Батарея (В) 24
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²) 30
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Потребляемая мощность (Вт) до 1300
Масса (без принадлежностей) (кг) 91,747
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1214 x 518 x 1143

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Всасывающая балка, изогнутая

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система бак в баке
