Поломоечная машина B 40 W Bp +D51 Sochi
Особенности и преимущества
Головка щетки с дисковой системой
- Простое управление: разблокировка щетки ножной педалью, блокировка с помощью опускания машины или зажима вручную.
- Для гладких поверхностей
Мощный тяговый привод
- Максимальную скорость можно установить заранее.
С встроенным зарядным устройством
- Кривая заряда прекрасно приспособлена к батарее.
- Для длительной эксплуатации батареи
Инновационная система KIK
- Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
- Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
- Оптимальные настройки машины для различных требований к очистке.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Для значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы.
- Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Простота эксплуатации
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Переключатель системы управления EASY
- Один поворотный переключатель управляет всеми функциями. Простое и быстрое упровление, не требующее долгого обучения.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Практичные габариты устройства
- Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
- Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Батарея (В)
|24
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²)
|30
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 1300
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|91,747
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1214 x 518 x 1143
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Всасывающая балка, изогнутая
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система бак в баке