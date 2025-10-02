Поломоечная машина B 40 W Bp +R55 Sochi
Особенности и преимущества
Мощный тяговый привод
- Максимальную скорость можно установить заранее.
Насадка с роликами
- Высокое давление прижима для идеальной очистки
- Безукоризненная очистка разных поверхностей
С функцией подметания
- С интегрированным мешком для крупнокускогвого мусора
- Для оптимального всасывания
Инновационная система KIK
- Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
- Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
Простота эксплуатации
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
С встроенным зарядным устройством
- Кривая заряда прекрасно приспособлена к батарее.
- Для длительной эксплуатации батареи
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Переключатель системы управления EASY
- Один поворотный переключатель управляет всеми функциями. Простое и быстрое упровление, не требующее долгого обучения.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Три аккумулятора на выбор
- Типы аккумуляторов: необслуживаемые 70 Ah (C5), малообслуживаемые 80 Ah (C5) или необслуживаемые 105 Ач (C5).
- Встроенное зарядное устройство может быть адаптировано к различным типам аккумуляторов.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Батарея (В)
|24
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1200
|Давление прижима щетки (г/см²)
|140
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1300
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|80,147
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1214 x 518 x 1143
Описание комплектации
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Всасывающая балка, изогнутая
Оснащение
- Система Fact
- Подметальное устройство
- Мощный тяговый привод
- Система бак в баке