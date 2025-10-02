Поломоечная машина B 40 W Bp +R55 Sochi

Особенности и преимущества
Мощный тяговый привод
  • Максимальную скорость можно установить заранее.
Насадка с роликами
  • Высокое давление прижима для идеальной очистки
  • Безукоризненная очистка разных поверхностей
С функцией подметания
  • С интегрированным мешком для крупнокускогвого мусора
  • Для оптимального всасывания
Инновационная система KIK
  • Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
  • Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
Простота эксплуатации
  • Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
С встроенным зарядным устройством
  • Кривая заряда прекрасно приспособлена к батарее.
  • Для длительной эксплуатации батареи
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Переключатель системы управления EASY
  • Один поворотный переключатель управляет всеми функциями. Простое и быстрое упровление, не требующее долгого обучения.
  • Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Три аккумулятора на выбор
  • Типы аккумуляторов: необслуживаемые 70 Ah (C5), малообслуживаемые 80 Ah (C5) или необслуживаемые 105 Ач (C5).
  • Встроенное зарядное устройство может быть адаптировано к различным типам аккумуляторов.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 550
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 40 / 40
Батарея (В) 24
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 1200
Давление прижима щетки (г/см²) 140
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1300
Масса (без принадлежностей) (кг) 80,147
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1214 x 518 x 1143

Описание комплектации

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Всасывающая балка, изогнутая

Оснащение

  • Система Fact
  • Подметальное устройство
  • Мощный тяговый привод
  • Система бак в баке
