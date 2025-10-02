Поломоечная машина B 60 W Bp Pack DOSE+D65 Sochi

Особенности и преимущества
Головка щетки с дисковой системой
  • Простое управление: разблокировка щетки ножной педалью, блокировка с помощью опускания машины или зажима вручную.
Мощный тяговый привод
  • Максимальную скорость можно установить заранее.
С встроенным зарядным устройством
  • Кривая заряда прекрасно приспособлена к батарее.
  • Для длительной эксплуатации батареи
Простота эксплуатации
  • Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Регулируемый прижим щетки
  • Усилие прижима щеток к полу регулируется вручную (предусмотре-ны 5 ступеней).
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Для значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы.
  • Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Инновационная система KIK
  • Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
  • Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
  • Оптимальные настройки машины для различных требований к очистке.
Практичные габариты устройства
  • Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
  • Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Переключатель системы управления EASY
  • Простой в использовании.
  • Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 650
Ширина всасывающей балки (мм) 1000
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 60 / 60
Теор. производительность по площади (м²/ч) 3900
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2340
Батарея (В) 24
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2100
Масса (без принадлежностей) (кг) 120
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1690 x 810 x 1350

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система бак в баке
Принадлежности
Чистящее средство