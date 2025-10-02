Поломоечная машина B 60 W Bp Pack DOSE+R65 Sochi
Особенности и преимущества
Насадка с роликами
- Высокое давление прижима для идеальной очистки
- Безукоризненная очистка разных поверхностей
- С интегрированным мешком для крупнокускогвого мусора
С встроенным зарядным устройством
- Кривая заряда прекрасно приспособлена к батарее.
- Для длительной эксплуатации батареи
Инновационная система KIK
- Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
- Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
- Оптимальные настройки машины для различных требований к очистке.
Мощный тяговый привод
- Максимальную скорость можно установить заранее.
Регулируемый прижим щетки
- Усилие прижима щеток к полу регулируется вручную (предусмотре-ны 5 ступеней).
Простота эксплуатации
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Для значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы.
- Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Практичные габариты устройства
- Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
- Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Переключатель системы управления EASY
- Простой в использовании.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|650
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1000
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|60 / 60
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|3900
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2340
|Батарея (В)
|24
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|600 - 1300
|Потребляемая мощность (Вт)
|2100
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|115,7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1690 x 910 x 1350
Описание комплектации
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система Fact
- Подметальное устройство
- Мощный тяговый привод
- Система бак в баке