Поломоечная машина BD 30/4 C Bp Pack

Манёвренная, ультра компактная, весом всего 20 кг – аккумуляторная поломоечная машина BD 30/4 C Bp Pack для быстрой уборки площадей до 300м².

Аккумуляторная (а соответственно без длинных запутывающихся под ногами кабелей) BD 30/4 C Bp Pack – это ультра компактная поломоечная машина. Показывает впечатляющие результаты на небольших площадях до 300м². Натуральный или искусственный камень, наливной пол из эпоксидной смолы, линолеум или ПВХ – уборка становится гораздо более быстрой и значительно более тщательной (по сравнению со стандартной уборкой вручную). Благодаря поворотной всасывающей балке, при необходимости машина может собирать воду и при движении на себя, а также и при любых других поворотах и манёврах. Хорошо продуманная и простая концепция управления с цветовой маркировкой элементов управления. На панели видно, заряжена ли литий ионная батарея и при необходимости ее можно легко и быстро подзарядить. Кроме того, машина очень легкая – весит всего около 20 килограммов, что значительно облегчает ее использование на разныхэтажах, даже тогда, когда в помещении нет лифта.

Особенности и преимущества
Мощный литий-ионный аккумулятор, в комплекте
Мощный литий-ионный аккумулятор, в комплекте
Полностью необслуживаемая и с батареей со сроком службы в несколько раз выше, чем у обычных батарей. Возможна частичная и промежуточная зарядка батареи
Компактные размеры
Компактные размеры
Минимум пространства для хранения Возможна транспортировка в пассажирских машинах
Изогнутая всасывающая балка
Изогнутая всасывающая балка
Надежное всасывание воды, даже при крутых поворотах При необходимости возможен сбор воды в обратном направлении Мягкие маслостойкие полиуретановые резинки, в комплекте
Компактное выносное зарядное устройство, в комплекте
  • Удобное хранение
  • Можно заряжать от любой розетки
  • Обеспечивает короткое время заряда.
Высококачественные компоненты и материалы
  • Ходовая часть изготовлена из высококачественного алюминия
  • Надежная и долговечная
Экономичный режим eco!efficiency
  • Сокращает расход воды и время работы батареи
  • Сокращение времени простоев и снижения расхода моющего средства.
  • Снижение уровня шума.
Невероятно компактный, легкоуправляемая и маневренный
  • Эффективная уборка узких и густомеблированных площадей
  • Регулируемая ручка дает возможность подойти к стене под углом 90 °
Легкая (20 кг)
  • Упрощенная транспортировка
  • Нет необходимости в транспортировке на лифте
  • Легко загружается в машину даже одним человеком
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 280
Ширина всасывающей балки (мм) 325
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 4 / 4
Теор. производительность по площади (м²/ч) 900
Практ. производительность по площади (м²/ч) 600
Батарея (В/Ач) 36,5 / 5,2
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 1
Время заряда батареи (ч) 3
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 150
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20 / 10
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 70
Потребляемая мощность (Вт) макс. 240
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 19,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 555 x 375 x 1050

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Зарядное устройство
  • Колеса для транспортировки
  • Всасывающая балка, изогнутая

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 30/4 C Bp Pack
Видео

Принадлежности
Чистящее средство