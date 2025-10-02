Компактная, маневренная, тихая, удобная в использовании - это основные отличия аккумуляторной дисковой поломоечной машины с ручным управлением - BD 43/25 C. Рабочая ширина щетки - 43 см, объем бакак - 25л. Эта машина идеально подходит для недольшиих, плотно меблированных площадей. Машину очень простая в эксплуатации и обеспечивает хороший обзор очищаемой поверхности. BD 43/25 C оснащена системой управления EASY - все рабочие элементы обозначены желтыми интуитивно понятными пиктограммами, это позволяет очень быстро обучить персонал и запустить машину в работу. Машину очень легко мыть и очищать. Мы рекомендуем эту машину для эффективной базовой и поддерживающей уборки площадей до 900 кв.м. Есть возможность выбора прямой или изогнутой всасывающей балки. Всасывающая балка заказывается отдельно.