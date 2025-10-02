Поломоечная машина BD 43/25 C Bp

Аккумуляторная и экономичная: поломойна машина BD 43/35 C Bp с дисковой щеточной головой убирает до 1700 кв.м/ч. Подходит для поддерживающей и глубокой очистки площадей до 900 кв.м.

Компактная, маневренная, тихая, удобная в использовании - это основные отличия аккумуляторной дисковой поломоечной машины с ручным управлением - BD 43/25 C. Рабочая ширина щетки - 43 см, объем бакак - 25л. Эта машина идеально подходит для недольшиих, плотно меблированных площадей. Машину очень простая в эксплуатации и обеспечивает хороший обзор очищаемой поверхности. BD 43/25 C оснащена системой управления EASY - все рабочие элементы обозначены желтыми интуитивно понятными пиктограммами, это позволяет очень быстро обучить персонал и запустить машину в работу. Машину очень легко мыть и очищать. Мы рекомендуем эту машину для эффективной базовой и поддерживающей уборки площадей до 900 кв.м. Есть возможность выбора прямой или изогнутой всасывающей балки. Всасывающая балка заказывается отдельно.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 43/25 C Bp: Надежные и долговечные контрольные элементы
Разработана для ежедневной эксплуатации Надежная, долговечная конструкция
Поломоечная машина BD 43/25 C Bp: Простота управления (система EASY)
Наглядная панель управления с понятной символикой. Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Поломоечная машина BD 43/25 C Bp: Небольшая компактная машина
Очень маневренная и простая в использовании. Хороший обзор очищаемой площади
Большой отсек для всех стандартных типов батарей
  • Простая установка аккумуляторов в батарейный отсек
  • Также походит для работы в несколько смен.
Система Home Base
  • Опции для крепления ручного инвентаря (крючки, контейнеры)
  • Дополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины
Доступная машина начального класса с объемом бака 25-35л
  • Отличное соотношение цена-производительность
  • Все только самые необходимые функции
Желтые заметные и удобные элементы управления
  • Желтая кодировка элементов управления упрощает использование и сокращает время обучения персонала
Прямая, изогнутая или V-образная всасывающая балка
  • Легко настроить в зависимости от состояния очищаемого пола
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Ширина всасывающей балки (мм) 750
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 25 / 25
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1720
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1250
Батарея (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 30 - 40 / 22,5 - 28
Расход воды (л/мин) макс. 2,7
Потребляемая мощность (Вт) 1100
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 44
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1135 x 520 x 1025

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
