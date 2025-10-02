Поломоечная машина BD 43/25 C Bp Pack

Компактная аккумуляторная машина серии Classic - BD 43/25 C Bp Pack, оснащена всеми необходимыми функциями и при этом содержит минимум электроники, это позволило значительно снизить ее стоимость.

BD 43/25 C Bp Pack машина с упрошенной системой управления и выгодным соотношением цена-производительность. Машина оснащена аккумуляторными батареями ёмкость. 77 Ач. Машина обладает высокой манёвренностью, обеспечивает эффективную уборку малых площадей и при этом исключительно проста в управлении. Всасывающая балка заказывается отдельно.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 43/25 C Bp Pack: Надежные и долговечные контрольные элементы
Надежные и долговечные контрольные элементы
Разработана для ежедневной эксплуатации Надежная, долговечная конструкция
Поломоечная машина BD 43/25 C Bp Pack: Простота управления (система EASY)
Простота управления (система EASY)
Наглядная панель управления с понятной символикой. Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Поломоечная машина BD 43/25 C Bp Pack: Небольшая компактная машина
Небольшая компактная машина
Очень маневренная и простая в использовании. Очень хороший обзор обрабатываемой поверхности
Большой отсек для всех стандартных типов батарей
  • Простая установка аккумуляторов в батарейный отсек
  • Также походит для работы в несколько смен.
Доступная машина начального класса с объемом бака 25-35л
  • Отличное соотношение цена-производительность
  • Все только самые необходимые функции
Желтые заметные и удобные элементы управления
Батарея 76 Ач и отдельное зарядное устройство в комплекте
  • Зарядка от любой розетки
  • Не требуется питание от сети, при этом не нужен кабель, о который можно споткнуться
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Ширина всасывающей балки (мм) 750
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 25 / 25
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1720
Практ. производительность по площади (м²/ч) 860
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 76
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2
Время заряда батареи (ч) прим. 8,7
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 230 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 30 - 40 / 22,5 - 28
Расход воды (л/мин) макс. 2,7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Потребляемая мощность (Вт) 1100
Цвет антрацит
Полная нормативная масса (кг) 115
Масса (без принадлежностей) (кг) 40
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1135 x 520 x 1025

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Зарядное устройство
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 43/25 C Bp Pack

Видео

Принадлежности
Чистящее средство