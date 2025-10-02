Поломоечная машина BD 43/35 C Ep

Сетевая (230В 50Гц) очень доступная по цене поломойна машина BD 43/35 C Ep с дисковой щеточной головой убирает до 1700 кв.м/ч (теоретическая производительность). Подходит для поддерживающей и глубокой очистки площадей до 900 кв.м (практическая производительность).

BD 43/35 C Ep сетевая дисковая поломойная машина (230В 50 ГЦ), отличается упрошенной системой управления и очень доступна по цене. С технической точки зрения обладает стандартными высококачественными характеристиками: рабочая ширина щетки - 43 см, объем бака 35л. Благодаря интуитивно понятной системе управления EASY машина очень проста в эксплуатации. Маневренная BD 43/35 C Ep идеально подходит для эффективной генеральной и поддерживающей уборки площадей до 900 кв.м. Благодаря компактности и маневренности машина отлично подходит для небольших площадей. Есть возможность выбора прямой или изогнутой всасывающей балки. Всасывающая балка заказывается отдельно. Всасывающая балка подбирается в зависимости от условий уборки и заказывается отдельно. Это необходимо для того, чтобы оснастить машину комплектующими, максимально подходящими именно для вашего объекта уборки.

Особенности и преимущества
Надежные и долговечные контрольные элементы
Разработана для ежедневной эксплуатации Надежная, долговечная конструкция
Простота управления (система EASY)
Наглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Небольшая компактная машина
Очень маневренная машина Хороший обзор очищаемой площади
Большой объем бака для больших интервалов работы
  • Большой объем бака для больших интервалов работы
  • Для очень эффективной и экономичной уборки
Система Home Base
  • Опции для крепления ручного инвентаря (крючки, контейнеры)
  • Дополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины
Доступная машина начального класса с объемом бака 25-35л
  • Отличное соотношение цена-производительность
  • Все только самые необходимые функции
Желтые заметные и удобные элементы управления
  • Желтая кодировка элементов управления упрощает использование и сокращает время обучения персонала
Машина с питанием от сети
  • Небольшой вес, невысокие начальные затраты
  • Подходит как для переодичного, так и для постоянного использования
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Ширина всасывающей балки (мм) 750
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 35 / 35
Теор. производительность по площади (кв. фут/ч) 1720
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1250
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Расход воды (л/мин) макс. 2,7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 48
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1135 x 520 x 1025

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети
