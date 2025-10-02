Поломоечная машина BD 50/50 C BP Classic
Компактная поломоечная машина BD 50/50 C Classic с упрошенной системой управления и выгодным соотношением цена-производительность. Отличается простотой в управлении и обслуживании.
Поломоечная машина BD 50/50 C Classic оснащена всеми необходимыми функциями и при этом содержит минимум электроники, это позволило значительно снизить ее стоимость. Может быть укомплектована быстрозарядными батареями на 90 Ач или 120 Ач, что в свою очередь позволяет значительно расширить возможности и сферы применения машины.
Особенности и преимущества
Комфорт благодаря оснащению электромагнитным клапаном и колесом для транспортировкиЭлектромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Откидное колесо для транспортировки упрощает уборку по двухстадийному методу. Откидное колесо для транспортировки значительно облегчает транспортировку машины.
Простота управления (система EASY)Наглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Доступная модель начального уровняОтличное соотношение цена-производительность Набор основных базовых функций
Большой объем бака при компактных габаритах
- Очень маневренная.
- Обеспечивает хороший обзор очищаемой поверхности.
Большой отсек для всех стандартных типов батарей
- Легко доступный отсек для батарей для их быстрой замены.
- Также походит для работы в несколько смен.
Система Home Base
- Опции для возможности закрепления дополнительных принадлежностей и аксессуаров.
- Дополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины
Панель управления EASY
- Управление одним переключателем.
- Очень простая в работе.
Легкое освоение машины благодаря выделению элементов управления желтым цветом
- Короткое время освоения даже для необученного персонала.
Прочные и надежные элементы управления
- Подходит для ежедневной работы.
- Очень надежная.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|900
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|50 / 50
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 2040
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1200
|Батарея (В)
|24
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Ширина разворота (мм)
|1240
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66 - 66
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1100
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|52
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 1 шт.
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео