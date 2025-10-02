Компактная поломойно-всасывающая машина BD 50/50 C Classic Bp Pack с рабочей шириной 51 см, оснащенная 50-литровыми баками для чистой и грязной воды, обладает высокой маневренностью и обеспечивает оператору хороший обзор очищаемой зоны. Входящей в комплект ее поставки литий-ионной батареи емкостью 80 Ач достаточно для непрерывной работы продолжительностью до 2,7 ч, а низкий уровень шума рабочей головы, оснащенной дисковой щеткой, позволяет производить уборку в местах, требующих соблюдения тишины. При этом, литий-ионная батарея, ресурс которой многократно (до 4 раз) превышает ресурс обычных батарей с жидким электролитом, значительно уменьшает совокупную стоимость владения машиной в течение всего срока ее службы и обеспечивает максимальную эксплуатационную работоспособность.