Поломоечная машина BD 50/55 C Bp Pack 115Ah

Особенности и преимущества
Компактная и прочная конструкция
  • Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
  • Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Подъемная алюминиевая щеточная голова
  • Высококачественный материал для обеспечения долгого срока службы.
  • Чрезвычайно прочная конструкция.
Очень простая концепция управления
  • Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
  • Простая концепция с интуитивно понятными символами и продуманной панелью управления.
  • Легкость в освоении и использовании
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
  • Не требует обслуживания, емкость батареи 105 Ач увеличивает время работы аппарата без подзарядки
Прочное стандартное шасси
  • Снижает затраты на техническое обслуживание.
  • Повышает надежность.
Уникальная конструкция системы всасывания
  • Повышает удобство использования.
  • Снижение уровня шума.
Отдельная система бака для грязной воды
  • Очень легкая уборка.
  • Повышает уровень гигиены.
Крышка бака для чистой воды с дозатором чистящего средства
  • Для удобного и точного дозирования чистящих средств.
  • Снижает расход чистящих средств.
Практичные аксессуары Home Base
  • Для переноски различных принадлежностей.
  • Инвентарь для ручной уборки всегда под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Щеточный мотор
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 900
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 55 / 55
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 2550
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1530
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 105
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 3
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (кг) 27
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65,2
Полная нормативная масса (кг) 240
Масса (без принадлежностей) (кг) 138
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1328 x 610 x 1073

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея и зарядное устройство
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Переключатель системы управления EASY
Видео

Области применения
  • Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
  • Идеальное решение для выполнения работ на объектах, требующих соблюдения тишины, в т. ч. в ночное время
  • Подходит также для использования в магазинах, столовых и офисах
  • Для уборки в гостиницах, ресторанах, автосалонах и магазинах
  • Розничная торговля
  • Для уборки в учреждениях здравоохранения, на промышленных и транспортных предприятиях
  • Промышленность
  • Автосалоны, автосервисы
  • Офисные здания
Принадлежности
Чистящее средство