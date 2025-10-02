Поломоечная машина BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
Особенности и преимущества
Компактная и прочная конструкция
- Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
- Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Подъемная алюминиевая щеточная голова
- Высококачественный материал для обеспечения долгого срока службы.
- Чрезвычайно прочная конструкция.
Очень простая концепция управления
- Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
- Простая концепция с интуитивно понятными символами и продуманной панелью управления.
- Легкость в освоении и использовании
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
- Не требует обслуживания, емкость батареи 105 Ач увеличивает время работы аппарата без подзарядки
Прочное стандартное шасси
- Снижает затраты на техническое обслуживание.
- Повышает надежность.
Уникальная конструкция системы всасывания
- Повышает удобство использования.
- Снижение уровня шума.
Отдельная система бака для грязной воды
- Очень легкая уборка.
- Повышает уровень гигиены.
Крышка бака для чистой воды с дозатором чистящего средства
- Для удобного и точного дозирования чистящих средств.
- Снижает расход чистящих средств.
Практичные аксессуары Home Base
- Для переноски различных принадлежностей.
- Инвентарь для ручной уборки всегда под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Щеточный мотор
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|900
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|55 / 55
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 2550
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1530
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 105
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 3
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (кг)
|27
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65,2
|Полная нормативная масса (кг)
|240
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|138
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1328 x 610 x 1073
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея и зарядное устройство
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Переключатель системы управления EASY
Видео
Области применения
- Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
- Идеальное решение для выполнения работ на объектах, требующих соблюдения тишины, в т. ч. в ночное время
- Подходит также для использования в магазинах, столовых и офисах
- Для уборки в гостиницах, ресторанах, автосалонах и магазинах
- Розничная торговля
- Для уборки в учреждениях здравоохранения, на промышленных и транспортных предприятиях
- Промышленность
- Автосалоны, автосервисы
- Офисные здания