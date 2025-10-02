Поломоечная машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
Особенности и преимущества
Подъемная алюминиевая щеточная головаВысокая эффективность уборки. Чрезвычайно прочная конструкция. Высококачественный материал для обеспечения долгого срока службы.
Четырёх-колёсная система с приводом на два колесаЛегкая транспортировка. Повышает удобство использования и значительно снижает физические нагрузки. Идеально подходит для длительных работ без усталости.
Интуитивно понятное управлениеМашину легко запустить. Снижает требования к обучению и сокращает этапы ознакомления с машиной. Ошибки в работе практически исключены благодаря понятной концепции управления.
Стандартная изогнутая всасывающая балка
- Быстрое высыхание благодаря меньшему количеству остаточной влаги на очищенных участках.
- Минимизирует риск скольжения на помытых участках.
- Повышает мощность всасывания и безопасность.
Эргономичная конструкция
- Для операторов разного роста.
- Повышает комфорт управления.
- Обеспечивает более высокую производительность при уборке.
Прочное стандартное шасси
- Высокое качество компонентов предотвращает деформации.
- Повышает надежность.
- Снижает затраты на техническое обслуживание.
Уникальная конструкция системы всасывания
- Простота обслуживания.
- Снижение уровня шума.
- Повышает удобство использования.
Отдельная система бака для грязной воды
- Очень легкая уборка.
- Повышает уровень гигиены.
Крышка бака для чистой воды с дозатором чистящего средства
- Для удобного и точного дозирования чистящих средств.
- Снижает расход чистящих средств.
Практичные аксессуары Home Base
- Для переноски различных принадлежностей.
- Инвентарь для ручной уборки всегда под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|55 / 55
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 2550
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1530
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 105
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 3
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 12
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 6
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (кг)
|27
|Ширина разворота (мм)
|1400
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,6
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65,2
|Полная нормативная масса (кг)
|240
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|153
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1328 x 610 x 1073
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея и зарядное устройство
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
Видео
Области применения
- Идеально подходит клинингистам для уборки общественных зданий или офисов
- Для уборки в гостиницах, ресторанах, автосалонах и магазинах