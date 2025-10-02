Поломоечная машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Подъемная алюминиевая щеточная голова
Подъемная алюминиевая щеточная голова
Высокая эффективность уборки. Чрезвычайно прочная конструкция. Высококачественный материал для обеспечения долгого срока службы.
Поломоечная машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Четырёх-колёсная система с приводом на два колеса
Четырёх-колёсная система с приводом на два колеса
Легкая транспортировка. Повышает удобство использования и значительно снижает физические нагрузки. Идеально подходит для длительных работ без усталости.
Поломоечная машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Интуитивно понятное управление
Интуитивно понятное управление
Машину легко запустить. Снижает требования к обучению и сокращает этапы ознакомления с машиной. Ошибки в работе практически исключены благодаря понятной концепции управления.
Стандартная изогнутая всасывающая балка
  • Быстрое высыхание благодаря меньшему количеству остаточной влаги на очищенных участках.
  • Минимизирует риск скольжения на помытых участках.
  • Повышает мощность всасывания и безопасность.
Эргономичная конструкция
  • Для операторов разного роста.
  • Повышает комфорт управления.
  • Обеспечивает более высокую производительность при уборке.
Прочное стандартное шасси
  • Высокое качество компонентов предотвращает деформации.
  • Повышает надежность.
  • Снижает затраты на техническое обслуживание.
Уникальная конструкция системы всасывания
  • Простота обслуживания.
  • Снижение уровня шума.
  • Повышает удобство использования.
Отдельная система бака для грязной воды
  • Очень легкая уборка.
  • Повышает уровень гигиены.
Крышка бака для чистой воды с дозатором чистящего средства
  • Для удобного и точного дозирования чистящих средств.
  • Снижает расход чистящих средств.
Практичные аксессуары Home Base
  • Для переноски различных принадлежностей.
  • Инвентарь для ручной уборки всегда под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 55 / 55
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 2550
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1530
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 105
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 3
Время заряда батареи (ч) прим. 12
Скорость движения (км/ч) макс. 6
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (кг) 27
Ширина разворота (мм) 1400
Расход воды (л/мин) макс. 2,6
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65,2
Полная нормативная масса (кг) 240
Масса (без принадлежностей) (кг) 153
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1328 x 610 x 1073

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея и зарядное устройство
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
Поломоечная машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
Поломоечная машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah

Видео

Области применения
  • Идеально подходит клинингистам для уборки общественных зданий или офисов
  • Для уборки в гостиницах, ресторанах, автосалонах и магазинах
Принадлежности
Чистящее средство