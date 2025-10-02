Поломоечная машина BD 50/60 C Ep Classic
Идеальное решение начального уровня: поломоечная машина с ручным управлением BD 50/60 C Ep Classic - сетевая модель с дисковым щеточным узлом и 60л баком, производительностью по площади до 2000 кв.м/ч
Компактная поломоечная машина BD 50/60 C Ep Classic предлагает максимальную производительность при минимальном наборе основных функций. При разработке был урезан перечень сложных электронных и др. функций без потерь производительности и эффективности уборки. Система панели EASY делает машину простой и понятной в эксплуатации. Эта компактная машина очень маневренная и позволяет оператору смотреть на рабочую ззону вокруг машины. Кроме того, сетевая машина с дисковой щеткой - доступна по очень выгодной цене. Превосходно подходит, как для локальной быстрой уборки, так и для продолжительных работ.
Особенности и преимущества
Доступная модель начального уровняОтличное соотношение цена-производительность Набор основных базовых функций
Большой объем бака при компактных габаритахОчень маневренная. Обеспечивает хороший обзор очищаемой поверхности.
Большая рабочая ширинаВстроеная дисковая щетка 51 см Для эффективной чистки средних по размеру площадей.
Питание от сети (230В, 50 Гц)
- Маленький вес.
- Подходит как для локальной быстрой уборки, так и для продолжительных работ
Система Home Base
- Может быть дооборудована дополнительными аксесуарами
- Дополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины
Панель управления EASY
- Управление одним переключателем.
- Очень простая в работе.
Идентификация рабочих элементов (желтым цветом)
- Короткое время освоения даже для необученного персонала.
Прочные и надежные элементы управления
- Подходит для ежедневной работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|900
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|60 / 60
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2040
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1020
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1100
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|52
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Колеса для транспортировки
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Питание от сети
Видео