Поломоечная машина BD 50/60 C Ep Classic

Идеальное решение начального уровня: поломоечная машина с ручным управлением BD 50/60 C Ep Classic - сетевая модель с дисковым щеточным узлом и 60л баком, производительностью по площади до 2000 кв.м/ч

Компактная поломоечная машина BD 50/60 C Ep Classic предлагает максимальную производительность при минимальном наборе основных функций. При разработке был урезан перечень сложных электронных и др. функций без потерь производительности и эффективности уборки. Система панели EASY делает машину простой и понятной в эксплуатации. Эта компактная машина очень маневренная и позволяет оператору смотреть на рабочую ззону вокруг машины. Кроме того, сетевая машина с дисковой щеткой - доступна по очень выгодной цене. Превосходно подходит, как для локальной быстрой уборки, так и для продолжительных работ.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 50/60 C Ep Classic: Доступная модель начального уровня
Доступная модель начального уровня
Отличное соотношение цена-производительность Набор основных базовых функций
Поломоечная машина BD 50/60 C Ep Classic: Большой объем бака при компактных габаритах
Большой объем бака при компактных габаритах
Очень маневренная. Обеспечивает хороший обзор очищаемой поверхности.
Поломоечная машина BD 50/60 C Ep Classic: Большая рабочая ширина
Большая рабочая ширина
Встроеная дисковая щетка 51 см Для эффективной чистки средних по размеру площадей.
Питание от сети (230В, 50 Гц)
  • Маленький вес.
  • Подходит как для локальной быстрой уборки, так и для продолжительных работ
Система Home Base
  • Может быть дооборудована дополнительными аксесуарами
  • Дополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины
Панель управления EASY
  • Управление одним переключателем.
  • Очень простая в работе.
Идентификация рабочих элементов (желтым цветом)
  • Короткое время освоения даже для необученного персонала.
Прочные и надежные элементы управления
  • Подходит для ежедневной работы.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 900
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 60 / 60
Теор. производительность по площади (м²/ч) 2040
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1020
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Расход воды (л/мин) макс. 2,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) 67
Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1100
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 52
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1170 x 570 x 1025

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Колеса для транспортировки
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети

Видео

Принадлежности
Чистящее средство