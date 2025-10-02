Поломоечная машина BD 70/75 W Bp Pack Classic

BD 70/75 W Bp Pack Classic - это простая в использовании поломоечная машина, имеющая надежную конструкцию. Ее мощность позволяет убирать локацию несколько часов подряд. Машина оснащена легкоманевренной щеточной головой и аккумулятором 170 Ah AGM, который хорошо зарекомендовал себя на рынке.

BD 70/75 W Bp Pack Classic - это очень компактная и легкоманеврированная поломоечная машина. Несмотря на наличие вместительного 75-литрового бака – аппарат очень легкий в управлении. Эта поломоечно-всасывающая машина, оснащенная крепким корпусом – почти универсальна и подходит для любой уборки, ведь имеет ряд полезных функций, а встроенный аккумулятор 170 Ah AGM обеспечивает долгую работоспособность и не требует в процессе эксплуатации дополнительного обслуживания. Данная машина так же оснащена высококачественной двухдисковой щеточной головой и алюминиевой всасывающей балкой. Данные детали машины не только просты в эксплуатации, но и в обслуживании.

Особенности и преимущества
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
  • Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
  • Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
  • Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
  • Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.
Компактная и прочная конструкция
  • Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
  • Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
  • Возможность увеличения давления прижима щеток от 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
  • Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.
  • Увеличенное давление прижима для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев.
В стандартную комплектацию входит простая в эксплуатации необслуживаемая батарея AGM 170 Ач и внешнее зарядное устройство к ней.
  • Простая технология аккумуляторов для использования в самых разных ситуациях.
  • Продолжительные интервалы непрерывной работы.
  • Увеличивает эффективность и продуктивность
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 705
Ширина всасывающей балки (мм) 1030
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 75 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 3525
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2115
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 170
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 3
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Скорость движения (км/ч) макс. 5
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20,4 - 34 / 30 - 50
Ширина разворота (мм) 1550
Расход воды (л/мин) макс. 2,75
Уровень звукового давления (дБ(А)) 63 - 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1850
Полная нормативная масса (кг) 325
Масса (без принадлежностей) (кг) 100
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1445 x 750 x 1065

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Батарея
  • Батарея и зарядное устройство
  • Закругленная всасывающая балка

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 70/75 W Bp Pack Classic
Поломоечная машина BD 70/75 W Bp Pack Classic

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
  • Идеальное решение для уборки в аэропортах, на промышленных и транспортных предприятиях
  • Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)
Принадлежности
Чистящее средство