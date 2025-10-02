BD 70/75 W Bp Pack Classic - это очень компактная и легкоманеврированная поломоечная машина. Несмотря на наличие вместительного 75-литрового бака – аппарат очень легкий в управлении. Эта поломоечно-всасывающая машина, оснащенная крепким корпусом – почти универсальна и подходит для любой уборки, ведь имеет ряд полезных функций, а встроенный аккумулятор 170 Ah AGM обеспечивает долгую работоспособность и не требует в процессе эксплуатации дополнительного обслуживания. Данная машина так же оснащена высококачественной двухдисковой щеточной головой и алюминиевой всасывающей балкой. Данные детали машины не только просты в эксплуатации, но и в обслуживании.