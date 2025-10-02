Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp
BD 70/75 W Classic Bp - это поломоечно-всасывающая машина, оснащенная 75-литровым баком для воды и двухдисковой щеточной головой. Машина подходит для различных потребностей в уборке, а еще ею так легко управлять!
Простая концепция, легкость в управлении и техническом обслуживании – все это об аккумуляторной поломоечной машине BD 70/75 W Classic Bp. Ее функции управления интуитивно понятны, а результат очистки просто превосходный, благодаря двухдисковой щеточной голове, которая плотно прилегает к поверхности и очищает ее, а также алюминиевой всасывающей балке. Данный аппарат имеет компактный и хорошо защищенный мощный корпус, при этом он легкоманеврованный и удобный в использовании, а 75-литрового резервуара с водой хватит даже для длительной уборки!
Особенности и преимущества
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминияПрочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов. Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управленияВыполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками. Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.
Компактная и прочная конструкцияИсключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор. Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
- Возможность увеличения давления прижима щеток от 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
- Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.
- Увеличенное давление прижима для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|705
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1030
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|75 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 3525
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2115
|Батарея (В)
|24
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180 - 180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,75
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|63 - 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1850
|Полная нормативная масса (кг)
|325
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|100
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1445 x 750 x 1065
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Закругленная всасывающая балка
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
- Идеальное решение для уборки в аэропортах, на промышленных и транспортных предприятиях
- Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)