Наша самоходная аккумуляторная поломоечная машина с ручным управлением BD 80/100 W Bp Pack Classic поставляется не только с мощным бортовым аккумулятором, а также с совместимым зарядным устройством. Компоненты, подвергающиеся высоким нагрузкам, такие как всасывающая балка и дисковый щеточный узел, изготовлены из твердого литого под давлением алюминия и способны выдерживать самые высокие нагрузки. Мощный тяговый привод, который помогает без труда преодолевать уклоны, отличный обзор, а также простота управления способствуют повышению уровня удобства использования. Проверенный на практике пружинный механизм на задней стороне корпуса, обеспечивает простое повышение давления прижима щетки с 40 до 68 кг для удаления очень стойких загрязнений или удаления защитных покрытий, также как и регулировка скорости движения до 5 км/ч очень удобны для пользователя. Большая рабочая ширина в 80 сантиметров и баки объемом в 100 литров делают возможным длительную и эффективную очистку и обеспечивают производительность до 4800 м² в час. Продуманную концепцию управления дополняет адаптер Home Base, который позволяет перемещать ручной уборочный инвентарь, что способствует еще большей эффективности и значительному повышению комфорта для пользователя.