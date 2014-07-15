Поломоечная машина BR 30/4 C Adv

Суперкомпактная и благодаря весу всего 12 кг суперлегкая поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C является мощной инновационной альтернативой ручной уборке твердых поверхностей площадью от 20 до 200 м². По окончании уборки пол быстро становится сухим, благодаря чему по нему можно тотчас начинать ходить, не боясь поскользнуться. Идеальный вариант для уборки в небольших магазинах, супермаркетах, ресторанах, заправочных станциях, санитарных зонах, барах и кафе отелей, а также в качестве дополнения к имеющимся поломойно-всасывающим машинам. С насадкой для ручной уборки в труднодоступных углах. С цилиндрической щеткой из микроволокна специально для чистки плит из керамогранита.

Сверхкомпактная сетевая поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep Adv благодаря вертикальному дизайну, такая же маневренная, как и вертикальный пылесос. Давление прижима щётки устройства в 10 раз больше, чем у обычной швабры. Роликовая щётка вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина собирает воду, как при движении вперёд, так и назад. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. Это позволяет размыть стойкие загрязнения с последующим их удалением. Дополнительно имеет функцию всасывания с помощью ручной насадки, что незаменимо для удаления влаги из самых труднодоступных мест. Также подходит для очистки ковровых покрытий (необходимо использовать дополнительный монтажный комплект для чистки ковров).

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BR 30/4 C Adv: Высокоскоростная роликовая щетка
Высокоскоростная роликовая щетка
Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке. Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы. Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение.
Поломоечная машина BR 30/4 C Adv: Пол сразу сухой после уборки
Пол сразу сухой после уборки
Мягкие всасывающие полосы удаляют влагу – при движении вперед и назад. Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Поломоечная машина BR 30/4 C Adv: Съемные баки
Съемные баки
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 300
Ширина всасывающей балки (мм) 300
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 4 / 4
Теор. производительность по площади (м²/ч) 200
Практ. производительность по площади (м²/ч) 130
Частота вращения щетки (об/мин) 1450
Давление прижима щетки (г/см²) 100
Расход воды (л/мин) 0,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 72
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Потребляемая мощность (Вт) 820
Цвет антрацит
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 495 x 340 x 1145

Описание комплектации

  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • Роликовая щетка из микроволокна: 1 шт.
  • Колеса для транспортировки
  • 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.
  • Насадка для ручной уборки

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети
Поломоечная машина BR 30/4 C Adv

