Сверхкомпактная сетевая поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep Adv благодаря вертикальному дизайну, такая же маневренная, как и вертикальный пылесос. Давление прижима щётки устройства в 10 раз больше, чем у обычной швабры. Роликовая щётка вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина собирает воду, как при движении вперёд, так и назад. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. Это позволяет размыть стойкие загрязнения с последующим их удалением. Дополнительно имеет функцию всасывания с помощью ручной насадки, что незаменимо для удаления влаги из самых труднодоступных мест. Также подходит для очистки ковровых покрытий (необходимо использовать дополнительный монтажный комплект для чистки ковров).