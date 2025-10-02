Как ручная уборка, только намного лучше: наша поломойно-всасывающая BR 30/4 C Bp Pack с аккумуляторным питанием - это эффективная альтернатива ручной уборке твердых напольных поверхностей площадью до 200 м² . Благодаря своим компактным размерами имеет очень малый вес (14 кг) и долговечную литий-ионную батарею, время работы на одном заряде составляет 30 мин. Давление прижима, которое в десять раз больше, в сравнении с обычным мопом, а также высокая скорость вращения роликовой щетки приблизительно 1500 оборотов, обеспечивают значительно лучшие результаты очистки. Всасывание грязи возможно как при движении вперед, так и назад. В случае особенно сильных загрязнений всасывающие балки могут быть подняты, для увеличения времени воздействия очищающего раствора и обеспечения двухстадийной уборки. Как результат, чистые и сухие, а следовательно не скользские полы. Мобильная и беспроводная машина идеально подходит для уборки полов в небольших бутиках, ресторанах, кафе, автозаправочных станциях, отелях, санитарных зонах, кухнях, а также может служить хорошим дополнением к уже имеющимся крупным поломоечным машинам.