Поломоечная машина BR 30/4 C Bp Pack

Сверхкомпактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Bp Pack с баком на 4 литра, с роликовой щёткой и мощной литий-ионной батареей.

Как ручная уборка, только намного лучше: наша поломойно-всасывающая BR 30/4 C Bp Pack с аккумуляторным питанием - это эффективная альтернатива ручной уборке твердых напольных поверхностей площадью до 200 м² . Благодаря своим компактным размерами имеет очень малый вес (14 кг) и долговечную литий-ионную батарею, время работы на одном заряде составляет 30 мин. Давление прижима, которое в десять раз больше, в сравнении с обычным мопом, а также высокая скорость вращения роликовой щетки приблизительно 1500 оборотов, обеспечивают значительно лучшие результаты очистки. Всасывание грязи возможно как при движении вперед, так и назад. В случае особенно сильных загрязнений всасывающие балки могут быть подняты, для увеличения времени воздействия очищающего раствора и обеспечения двухстадийной уборки. Как результат, чистые и сухие, а следовательно не скользские полы. Мобильная и беспроводная машина идеально подходит для уборки полов в небольших бутиках, ресторанах, кафе, автозаправочных станциях, отелях, санитарных зонах, кухнях, а также может служить хорошим дополнением к уже имеющимся крупным поломоечным машинам.

Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щетка
  • Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
  • Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы.
  • Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение.
Пол сразу сухой после уборки
  • Мягкие всасывающие полосы удаляют влагу – при движении вперед и назад.
  • Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 300
Ширина всасывающей балки (мм) 300
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 4 / 4
Теор. производительность по площади (м²/ч) 200
Практ. производительность по площади (м²/ч) 150
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 7,5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 117 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) 35
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50
Частота вращения щетки (об/мин) 1270
Давление прижима щетки (г/см²) 100
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) 72,4
Потребляемая мощность (Вт) 550
Цвет антрацит
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 390 x 335 x 1180

Описание комплектации

  • Колеса для транспортировки
  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BR 30/4 C Bp Pack
Поломоечная машина BR 30/4 C Bp Pack

Видео

Принадлежности