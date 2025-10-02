Поломоечная машина BR 30/4 C Bp Pack
Сверхкомпактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Bp Pack с баком на 4 литра, с роликовой щёткой и мощной литий-ионной батареей.
Как ручная уборка, только намного лучше: наша поломойно-всасывающая BR 30/4 C Bp Pack с аккумуляторным питанием - это эффективная альтернатива ручной уборке твердых напольных поверхностей площадью до 200 м² . Благодаря своим компактным размерами имеет очень малый вес (14 кг) и долговечную литий-ионную батарею, время работы на одном заряде составляет 30 мин. Давление прижима, которое в десять раз больше, в сравнении с обычным мопом, а также высокая скорость вращения роликовой щетки приблизительно 1500 оборотов, обеспечивают значительно лучшие результаты очистки. Всасывание грязи возможно как при движении вперед, так и назад. В случае особенно сильных загрязнений всасывающие балки могут быть подняты, для увеличения времени воздействия очищающего раствора и обеспечения двухстадийной уборки. Как результат, чистые и сухие, а следовательно не скользские полы. Мобильная и беспроводная машина идеально подходит для уборки полов в небольших бутиках, ресторанах, кафе, автозаправочных станциях, отелях, санитарных зонах, кухнях, а также может служить хорошим дополнением к уже имеющимся крупным поломоечным машинам.
Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щетка
- Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
- Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы.
- Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение.
Пол сразу сухой после уборки
- Мягкие всасывающие полосы удаляют влагу – при движении вперед и назад.
- Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|300
|Ширина всасывающей балки (мм)
|300
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|4 / 4
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|200
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|150
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|7,5
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 117 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|35
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1270
|Давление прижима щетки (г/см²)
|100
|Расход воды (л/мин)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|72,4
|Потребляемая мощность (Вт)
|550
|Цвет
|антрацит
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 335 x 1180
Описание комплектации
- Колеса для транспортировки
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
- 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
