Маневренная, компактная, легкая в управлении и обслуживании новая поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack представляет собой высокоэффективное профессиональное решение для очистки узких и труднодоступных участков. Высокопроизводительная литий-ионная батарея, используемая в машине BR 35/12 C, отличается очень малым весом. Соответственно мала и общая масса машины, что значительно облегчает ее перемещение (в частности, по лестницам). Очень короткое время заряда (1 ч до уровня 50 %, 3 ч до максимума), возможность частичного заряда без потери емкости и троекратное увеличение срока службы в сравнении с обычными батареями гарантируют эффективную уборку и рентабельную эксплуатацию машины. Эксплуатация в режиме eco!efficiency позволяет снизить расход воды, уменьшить объем образующихся сточных вод, продлить время непрерывной работы машины и уменьшить уровень издаваемого ею шума. В поломойно-всасывающей машинеBR 35/12 C реализована технология KART (Kärcher Advanced Response Technology).Теперь оператору не требуется с усилием сдвигать в сторону, толкать или тянуть на себя – достаточно просто повернуть рулевое колесо. Управление по аналогии с автомобилем, а также малый вес придают ей исключительную мобильность и маневренность, а головкас цилиндрической щеткой, поворачивающаяся на 200° в обе стороны, обеспечивает эффективную очистку труднодоступных мест. Возьмите управление чистотой в свои руки!