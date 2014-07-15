Поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack

Маневренная, легкая, тихая: новая поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack оснащена новейшей высокопроизводительной литий-ионной батареей, поворачивающейся роликовой щеточной головой, инновационной системой KART (Kärcher Advanced Response Technology) и режимом eco!efficiency. Средство для ухода за напольными покрытиями RM 69, 10 л

Маневренная, компактная, легкая в управлении и обслуживании новая поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack представляет собой высокоэффективное профессиональное решение для очистки узких и труднодоступных участков. Высокопроизводительная литий-ионная батарея, используемая в машине BR 35/12 C, отличается очень малым весом. Соответственно мала и общая масса машины, что значительно облегчает ее перемещение (в частности, по лестницам). Очень короткое время заряда (1 ч до уровня 50 %, 3 ч до максимума), возможность частичного заряда без потери емкости и троекратное увеличение срока службы в сравнении с обычными батареями гарантируют эффективную уборку и рентабельную эксплуатацию машины. Эксплуатация в режиме eco!efficiency позволяет снизить расход воды, уменьшить объем образующихся сточных вод, продлить время непрерывной работы машины и уменьшить уровень издаваемого ею шума. В поломойно-всасывающей машинеBR 35/12 C реализована технология KART (Kärcher Advanced Response Technology).Теперь оператору не требуется с усилием сдвигать в сторону, толкать или тянуть на себя – достаточно просто повернуть рулевое колесо. Управление по аналогии с автомобилем, а также малый вес придают ей исключительную мобильность и маневренность, а головкас цилиндрической щеткой, поворачивающаяся на 200° в обе стороны, обеспечивает эффективную очистку труднодоступных мест. Возьмите управление чистотой в свои руки!

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack: Технология KART: управление путем поворота щеточной головки на угол до 200° в обе стороны. Для убоpки в труднодоступных местах
Чрезвычайно легкая маневренность позволяет эффективно очищать сильно заставленные площади Щетка всегда располагается поперечно направлению движения, а всасывающая балка надежно высушивает пол при движении на поворотах При необходимости может проводить очистку при движении в обратном направлении.
Поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack: Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея
Не требует обслуживания и в 3 раза превосходит обычные батареи по сроку службы Батарея допускает промежуточную или частичную зарядку Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
Поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack: Энергосберегающий режим eco!efficiency
Экономит ресурсы, увеличивает время работы до 50%. Уровень шума на 40% ниже. Сокращение выбросов CO2
Эталон компактности
  • Можно перемещать от стены под углом 90 °.
  • Благодаря обтекаемой форме аппарат легко переносить.
Очень легкая конструкция
  • На 35 % легче сопоставимых машин.
  • Легко переносить по ступеням, лестницам, чeрез пороги.
  • Может транспортироваться в небольших транспортных средствах
Складная рулевая штанга
  • Компактное хранение.
  • Может транспортироваться в небольших транспортных средствах.
Регулируемая по высоте рулевая штанга
  • Эргономично настраивается под рост оператора
Высокопроизводительное встроенное зарядное устройство в комплекте
  • Зарядное устройство встроено в аппарат, что позволяет заряжать его в любое время.
  • Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
  • Зарядное устройство автоматически отключается. Не разряжается в режиме ожидания.
Роликовая система
  • Высокое контактное давление обеспечивает удаление стойких пятен.
  • Высокая эффективность на шероховатых напольных покрытиях и при чистке в щелях.
  • Высокая эффективность очистки.
Включает функцию подметания
  • Эффективно подметает, моет и пылесосит в одном цикле.
  • Собирает мелкие мусор, деревянные щепки и другие мелкие предметы.
  • Оптимизированный процесс мытья.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 350
Ширина всасывающей балки (мм) 450
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 12 / 12
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1400
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1050
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,2 / 21
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 1,5
Время заряда батареи (ч) прим. 2,7
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 700 - 1500
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 80 - 150 / 6 - 12
Ширина разворота (мм) 1050
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 65
Потребляемая мощность (Вт) 500
Цвет антрацит
Полная нормативная масса (кг) 48
Масса (без принадлежностей) (кг) 36
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 890 x 420 x 1090

Описание комплектации

  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
  • Колеса для транспортировки
  • Всасывающая балка, прямая: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Изменяемое давление прижима
Поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack
Видео

Принадлежности
Чистящее средство