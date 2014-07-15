Поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack
Маневренная, легкая, тихая: новая поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack оснащена новейшей высокопроизводительной литий-ионной батареей, поворачивающейся роликовой щеточной головой, инновационной системой KART (Kärcher Advanced Response Technology) и режимом eco!efficiency. Средство для ухода за напольными покрытиями RM 69, 10 л
Маневренная, компактная, легкая в управлении и обслуживании новая поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack представляет собой высокоэффективное профессиональное решение для очистки узких и труднодоступных участков. Высокопроизводительная литий-ионная батарея, используемая в машине BR 35/12 C, отличается очень малым весом. Соответственно мала и общая масса машины, что значительно облегчает ее перемещение (в частности, по лестницам). Очень короткое время заряда (1 ч до уровня 50 %, 3 ч до максимума), возможность частичного заряда без потери емкости и троекратное увеличение срока службы в сравнении с обычными батареями гарантируют эффективную уборку и рентабельную эксплуатацию машины. Эксплуатация в режиме eco!efficiency позволяет снизить расход воды, уменьшить объем образующихся сточных вод, продлить время непрерывной работы машины и уменьшить уровень издаваемого ею шума. В поломойно-всасывающей машинеBR 35/12 C реализована технология KART (Kärcher Advanced Response Technology).Теперь оператору не требуется с усилием сдвигать в сторону, толкать или тянуть на себя – достаточно просто повернуть рулевое колесо. Управление по аналогии с автомобилем, а также малый вес придают ей исключительную мобильность и маневренность, а головкас цилиндрической щеткой, поворачивающаяся на 200° в обе стороны, обеспечивает эффективную очистку труднодоступных мест. Возьмите управление чистотой в свои руки!
Особенности и преимущества
Технология KART: управление путем поворота щеточной головки на угол до 200° в обе стороны. Для убоpки в труднодоступных местахЧрезвычайно легкая маневренность позволяет эффективно очищать сильно заставленные площади Щетка всегда располагается поперечно направлению движения, а всасывающая балка надежно высушивает пол при движении на поворотах При необходимости может проводить очистку при движении в обратном направлении.
Мощная литий-ионная аккумуляторная батареяНе требует обслуживания и в 3 раза превосходит обычные батареи по сроку службы Батарея допускает промежуточную или частичную зарядку Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
Энергосберегающий режим eco!efficiencyЭкономит ресурсы, увеличивает время работы до 50%. Уровень шума на 40% ниже. Сокращение выбросов CO2
Эталон компактности
- Можно перемещать от стены под углом 90 °.
- Благодаря обтекаемой форме аппарат легко переносить.
Очень легкая конструкция
- На 35 % легче сопоставимых машин.
- Легко переносить по ступеням, лестницам, чeрез пороги.
- Может транспортироваться в небольших транспортных средствах
Складная рулевая штанга
- Компактное хранение.
- Может транспортироваться в небольших транспортных средствах.
Регулируемая по высоте рулевая штанга
- Эргономично настраивается под рост оператора
Высокопроизводительное встроенное зарядное устройство в комплекте
- Зарядное устройство встроено в аппарат, что позволяет заряжать его в любое время.
- Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
- Зарядное устройство автоматически отключается. Не разряжается в режиме ожидания.
Роликовая система
- Высокое контактное давление обеспечивает удаление стойких пятен.
- Высокая эффективность на шероховатых напольных покрытиях и при чистке в щелях.
- Высокая эффективность очистки.
Включает функцию подметания
- Эффективно подметает, моет и пылесосит в одном цикле.
- Собирает мелкие мусор, деревянные щепки и другие мелкие предметы.
- Оптимизированный процесс мытья.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|350
|Ширина всасывающей балки (мм)
|450
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|12 / 12
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1400
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1050
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|25,2 / 21
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 1,5
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 2,7
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|700 - 1500
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|80 - 150 / 6 - 12
|Ширина разворота (мм)
|1050
|Расход воды (л/мин)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|500
|Цвет
|антрацит
|Полная нормативная масса (кг)
|48
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|36
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|890 x 420 x 1090
Описание комплектации
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
- Колеса для транспортировки
- Всасывающая балка, прямая: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Изменяемое давление прижима
Видео