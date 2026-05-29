Все под контролем. Аккумуляторная поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack с сиденьем для водителя оснащена системой FACT (Технология гибкого управления аппаратом). Время работы и уровень чистой воды также отражено на панели управления. Универсальность этой машины обеспечивает ее возможность очищать как дисковыми, так и роликовыми щетками различной ширины (55, 65 и 75 см). Минимальный диаметр поворота всего 1,6 м делает аппарат мобильным и очень маневренным. Более того, емкость резервуара увеличен и его легко наполнять водой. Небольшие размеры делают ее компактной и транспортабельной. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию даже при длительном пользовании аппаратом. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбины от коррозии. Суммируя, можно сказать, чтоэто идеальная альтернатива громоздким поломойным машинам с ручным управлением.