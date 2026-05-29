Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack

Компактная и универсальная поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack, работающая от аккумулятора. С увеличенным объемом бака и переменной рабочей шириной (55-75 см). Оснащена системой FACT. Модель машины Advance оснащена панелью управления, на которой отображается рабочее состояние машины и регулируется скорость щетки и мощность турбины в зависимости от очищаемой поверхности. Аппарат имеет 4 степени силы давления на поверхность.

Все под контролем. Аккумуляторная поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack с сиденьем для водителя оснащена системой FACT (Технология гибкого управления аппаратом). Время работы и уровень чистой воды также отражено на панели управления. Универсальность этой машины обеспечивает ее возможность очищать как дисковыми, так и роликовыми щетками различной ширины (55, 65 и 75 см). Минимальный диаметр поворота всего 1,6 м делает аппарат мобильным и очень маневренным. Более того, емкость резервуара увеличен и его легко наполнять водой. Небольшие размеры делают ее компактной и транспортабельной. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию даже при длительном пользовании аппаратом. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбины от коррозии. Суммируя, можно сказать, чтоэто идеальная альтернатива громоздким поломойным машинам с ручным управлением.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack: Чрезвычайная легкость маневрирования
Чрезвычайная легкость маневрирования
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack: Продолжительное время работы
Продолжительное время работы
Быстрая замена
Переключатель EASY
Встроенное зарядное устройство
Система Fact
Тяговый привод со скоростью до 6 км / ч
Индикатор уровня чистой воды
Прямая или изогнутая всасывающая балка
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 550 - 750
Ширина всасывающей балки (мм) 850 - 940
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 90 / 90
Бункер (л) 5 / 7
Теор. производительность по площади (м²/ч) 3300
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2475
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 170
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 230
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20 - 315 / 28 - 35
Расход воды (л/мин) 2,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Потребляемая мощность (Вт) 2200
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1450 x 720 x 1180

Описание комплектации

  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack
Принадлежности
Чистящее средство