Промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact² M

Компактный и мобильный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра Tact². Идеальное решение для очистки производственного оборудования и помещений, в которых образуется вредная для здоровья пыль класса M.

IVC 60/24-2 Tact² M – компактный промышленный пылесос с большими колесами и направляющими роликами с функцией торможения. Аппарат отличается высочайшей маневренностью и оптимально подходит для уборки производственных помещений и оборудования. Кроме этого, он может использоваться для удаления вредной для здоровья пыли класса M. Автоматическая система очистки фильтра Tact² гарантирует возможность длительного использования без лишних перерывов.

Особенности и преимущества
Класс пыли M
  • Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Компактный плоский складчатый фильтр
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора Из нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,95
Масса (без принадлежностей) (кг) 60
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 970 x 690 x 995

Оснащение

  • Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
