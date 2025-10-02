Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100/24-2 Me – компактный промышленный пылесос в исполнении из нержавеющей стали, оснащенный мусоросборником объемом 100 л и пригодный для сбора провоцирующих коррозию жидкостей.
IVR-L 100/24-2 Me – компактный промышленный пылесос с корпусом и 100-литровым мусоросборником, изготовленными из нержавеющей стали. Аппарат может использоваться для сбора жидкостей и крупного мусора (например, стружки и опилок). Корзина для сбора стружки (опция) обеспечивает ее легкое отделение от смазочно-охлаждающих жидкостей. Исполнение из высококачественной нержавеющей стали позволяет использовать аппарат IVR-L 100/24-2 Me для повседневного решения самых разнообразных задач в сложных условиях промышленной эксплуатации. В частности, он может без проблем собирать даже вещества, провоцирующие коррозию. Всасывающий шланг, присоединенный к головке пылесоса, может поворачиваться в радиусе 360°, что исключает его скручивание и облегчает выполнение работ вокруг аппарата. Сливной шланг обеспечивает контроль уровня собираемой жидкости, а высококачественные колеса из ABS-пластика – превосходнуюмобильность.
Особенности и преимущества
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
- Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
- Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|230 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|41
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|41
|Вес (с упаковкой) (кг)
|41
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|640 x 620 x 1060
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
