Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me – компактный промышленный пылесос в исполнении из нержавеющей стали, оснащенный мусоросборником объемом 100 л и пригодный для сбора провоцирующих коррозию жидкостей.

IVR-L 100/24-2 Me – компактный промышленный пылесос с корпусом и 100-литровым мусоросборником, изготовленными из нержавеющей стали. Аппарат может использоваться для сбора жидкостей и крупного мусора (например, стружки и опилок). Корзина для сбора стружки (опция) обеспечивает ее легкое отделение от смазочно-охлаждающих жидкостей. Исполнение из высококачественной нержавеющей стали позволяет использовать аппарат IVR-L 100/24-2 Me для повседневного решения самых разнообразных задач в сложных условиях промышленной эксплуатации. В частности, он может без проблем собирать даже вещества, провоцирующие коррозию. Всасывающий шланг, присоединенный к головке пылесоса, может поворачиваться в радиусе 360°, что исключает его скручивание и облегчает выполнение работ вокруг аппарата. Сливной шланг обеспечивает контроль уровня собираемой жидкости, а высококачественные колеса из ABS-пластика – превосходнуюмобильность.

Особенности и преимущества
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
  • Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
  • Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 230 / 23
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Класс основного фильтра L
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,45
Масса (без принадлежностей) (кг) 41
Вес (с аксессуарами) (кг) 41
Вес (с упаковкой) (кг) 41
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 640 x 620 x 1060

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
