Промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact² Lp

Для аккуратной утилизации сухих отходов производства (например, минеральной пыли): компактный промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac) с инновационной автоматической системой очистки фильтра Tact².

Легко перемещаемый компактный пылесос IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac), оснащенный большими колесами и поворотными роликами со стояночным тормозом, прекрасно подходит для мобильного применения в производственных цехах. Система Longopac гарантирует утилизацию сухого мусора без распространения пыли, а автоматическая система очистки фильтра Tact² – продолжительную непрерывную работу.

Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,95
Масса (без принадлежностей) (кг) 66
Вес (с упаковкой) (кг) 78
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 950 x 690 x 1170

Оснащение

  • Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео

Принадлежности