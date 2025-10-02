Промышленный пылесос IVC 60/30 Ap M Z22
Компактный промышленный пылесос с износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитанный на непрерывную работу (например, при очистке производственных линий). Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности, работы на взрывоопасных участках и в помещениях, требующих соблюдения норм санитарии.
IVC 60/30 Ap M Z22 – компактный промышленный пылесос с износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу, и интерфейсом для соединения с любыми распространенными системами управления технологическим оборудованием. Надежный аппарат может применяться для очистки оборудования, эксплуатируемого на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22), а также использоваться в местах образования вредной для здоровья пыли категории M (средней степени опасности) или в помещениях со строгими требованиями санитарии.
Особенности и преимущества
Класс пыли M
- Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается долгим сроком службы (мин. ресурс 20.000 ч). Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|53,3 / 192
|Разрежение (мбар/кПа)
|250 / 25
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|77
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,9
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|95
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 1240
Оснащение
- Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
