Промышленный пылесос IVC 60/30 Ap M Z22

Компактный промышленный пылесос с износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитанный на непрерывную работу (например, при очистке производственных линий). Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности, работы на взрывоопасных участках и в помещениях, требующих соблюдения норм санитарии.

IVC 60/30 Ap M Z22 – компактный промышленный пылесос с износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу, и интерфейсом для соединения с любыми распространенными системами управления технологическим оборудованием. Надежный аппарат может применяться для очистки оборудования, эксплуатируемого на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22), а также использоваться в местах образования вредной для здоровья пыли категории M (средней степени опасности) или в помещениях со строгими требованиями санитарии.

Особенности и преимущества
Класс пыли M
  • Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается долгим сроком службы (мин. ресурс 20.000 ч). Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 53,3 / 192
Разрежение (мбар/кПа) 250 / 25
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 77
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,9
Масса (без принадлежностей) (кг) 95
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 970 x 690 x 1240

Оснащение

  • Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео

Принадлежности