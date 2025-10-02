Компактность, малый вес и отсутствие кабеля: ручной аккумуляторный пылесос Karcher HV 1/1 Bp Cs, оснащенный специальным комплектом принадлежностей, обеспечивает эффективное удаление загрязнений, образующихся при выполнении типичных монтажных работ. Практичный ремень для переноски позволяет освободить обе руки для выполнения работ, а гибкий всасывающий шланг в сочетании с щелевой насадкой или насадкой-кистью – быстро удалять пыль, образующуюся при сверлении, и остальной мусор. При этом уборка производится намного легче и нет необходимости в транспортировке большого пылесоса. Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ обеспечивает высокую силу всасывания и продолжительную работу от одного заряда. Аппарат пригоден и для решения ряда других задач, в частности, для уборки в зданиях или в салонах автомобилей. Для этих областей применения могут быть приобретены соответствующие комплекты принадлежностей.