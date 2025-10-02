Профессиональный щеточный пылесос CV 30/1 *EU

Особенности и преимущества
Ручная регулировка цилиндрической щетки
Ручная регулировка цилиндрической щетки
Благодаря регулировке высоты роликовую щетку можно настроить на любую высоту ворса ковра.
Замена щетки без применения инструментов
Замена щетки без применения инструментов
Быстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов
Система быстрой замены кабеля
Система быстрой замены кабеля
Замена кабеля питания не требует специальных навыков, экономит время и средства
Запатентированное пусковое реле
  • Для более длительного срока службы: инновационное, запатентированное пусковое реле, которое защищает щетку от перенагрузки, предотвращая дорогостоящий ремонт
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рабочая ширина (см) 30
Разрежение (мбар/кПа) 193 / 19,3
Расход воздуха (л/с) 43
Потребляемая мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 5,5
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,3
Вес (с упаковкой) (кг) 11,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 340 x 310 x 1215

Описание комплектации

  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Стандартная роликовая щетка: 1 шт.
  • пенопластовый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Индикатор состояния фильтра
  • Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
  • Регулируемая по высоте рукоятка
  • Степень защиты: II
