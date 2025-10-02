Наш вертикальный щеточный пылесос CV 38/2 создан для очень высоких требований к уборке и производительности по площади. Его сверхбольшая рабочая ширина также позволяет очищать большие площади в различных сферах применения, от гостиничного сектора и ресторанов до розничной торговли и выставочных залов. Небольшой вес позволяет работать дольше без усталости, в то время как аксессуары, встроенные в устройство, делают очистку кромок или ниш удобной и простой, а оптическая регулировка щетки позволяет точно настроить щетку по высоте волокна ковра. Система быстрой смены кабеля питания во время обслуживания, замена щетки без инструментов, а также ручка, которая идеально лежит в руке, также имеют эргономичный дизайн. Специально разработанная и запатентованная система удаления также обеспечивает почти беспыльную замену чрезвычайно прочных на разрыв мешочных фильтров из нетканого материала.